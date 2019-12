-HAYVAN HAKLARI İÇİN BULUŞTULAR İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin daha demokratik daha çağdaş, daha müreffeh bir ülke olma kararlılığı ve azmi içerisinde olduğunu belirterek, bugüne kadar yüzleşilemeyen birtakım sorunları masaya yatırma zamanının geldiğini belirtti. Bağış, hayvan hakları konusunda görüşlerini paylaşmak isteyen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat ve aralarında sanatçıların da bulunduğu bir grup hayvan hakları savunucusunu kabul etti. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) Ortaköy Ofisi'nde gerçekleşen görüşmenin başında konuşan Bağış, Türkiye'de hayvan haklarıyla ilgili farklı bir bakış açısına kavuşulan bir dönemin yaşandığını belirterek, bu konuda hassasiyet gösteren bütün gönüllülere teşekkür etti. Türkiye'de her konuda farklı bir dönüşüm yaşandığını ifade den Bağış, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz bunu AB standartlarında bir ülke olmak diye adlandırıyoruz. Sonuç olarak Türkiye daha demokratik, daha şeffaf, daha çağdaş, daha müreffeh bir ülke olma kararlılığı ve azmi içerisinde. Daha şeffaf derken, bugüne kadar yüzleşemediğimiz bir takım sorunları belki artık masaya yatırma vakti geldi. Bunlar her ülkede olabilen şeyler, Türkiye'ye has konular değil. Ancak artık bu sorunlara neşter vurmanın ve bunları ülkemizde en aza indirgemenin, mümkünse tamamen ortadan kaldırmanın yollarını birlikte aramak durumundayız. Başka türlü AB standartlarında bir ülke olamayız, başka türlü kendi bölgemizdeki insanlara, milletlere ilham kaynağı olamayız, başka türlü gelecek nesillere saygı duyacakları bir miras bırakamayız." Bağış, görüşmede hayvan hakları konusunda yapılması gereken çalışmalarda işbirliği, atılması gereken adımlarda AB fonlarının kullanımı, kurulması gereken barınaklarda standartların nasıl sağlayabileceği gibi konuları ele alacaklarını kaydetti. -YONCA EVCİMİK VE DOĞA RUTKAY- Sanatçı Yonca Evcimik de daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile de görüştüğünü hatırlattı. Evcimik, bu görüşmelerde hayvanlara yönelik suçların Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılarak Ceza Kanunu kapsamına alınması gerektiği görüşünü ifade ettiklerini belirterek, "Suç olarak kabul edilmesi, kabahat olmadığını ve hayvan haklarıyla ilgili birçok konuda da değişiklik yapılması gerektiğini Başbakan'la paylaştık. Bununla ilgili çalışmalar yapılacağı ve inşallah bunların en geç seçim sonrası düzeleceği sözünü aldık kendisinden" dedi. Topbaş ile de sosyal sorumluluk projelerinin başlaması için el sıkıştıklarını aktaran Evcimik, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürüyor. Türkiye genelinde bir çalışma yapabilmek için Sayın Bağış'tan yardım istedim. Kendisi daha önce aradı beni, 'çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Bu AB için çok önemli, ne yapabiliriz beraber' diye... Dolayısıyla şimdi buradayız. İnanıyorum ki verilen bütün sözler tutulacak. Çünkü çok sorgulanıyor bu. İnanıyor musunuz verilen sözlerin tutulacağına diye... İnanmak, başlamak yapılacak işin yarısıdır. Hep birlikte siz de şahit olacaksınız bunlara." Bağış'ın, "O sorgulayanlara şunu sor, 'bugüne kadar söz verip de tutmadıkları tek bir örnek gösterebilir misiniz' diye sor" sözü üzerine Evcimik, "O aklıma gelmedi. Ben en azından bu konuda bu işin arkasındayım" dedi. Bunun üzerine Bağış da, "Bizim farkımız ya söz vermeyiz, ya verirsek de sonuna kadar tutarız. En duyarlı kişi de sayın Başbakanımızdır, bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Şenpolat'ın "Yasanın değişişeceğine dair sizden söz alabilir miyiz kameraların önünde?" diye sorması üzerine Bağış, şunları söyledi: "Sayın Başbakanın söz verdiği bir konuda benim bir kez daha söz vermem benim anlayışıma sığmaz. Başbakanımızın sözü bizlere talimattır. Onun için gerekli yasal çalışmaları eminim ki arkadaşlarımız başlattı bile. İnşallah en kısa sürede o da gerçekleşecek. Mantıklı ve gerekli bir talep. Bu ayıplarımızı hep birlikte ortadan kaldıracağız inşallah." Görüşmeye katılan Ahmet Kemal Şenpolat, Yonca Evcimik, Doğa Rutkay, Tuna Arman, Billur Kalkavan, Neslihan Yargıcı, İzzet Öz gibi isimlerin yakalarına üzerinde Türkiye ve AB bayrağı bulunan rozet taktığı görüldü.