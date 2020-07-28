HAYTAP: Yetkililerden umudu kestik; kendinizi, çocuklarınızı, hayvanlarınızı ve akıl sağlığınızı koruyun

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), hayvan hakları yasa tasarısının bir türlü Meclis’e getirilmemesine tepki göstererek, "Yetkililerden umudu kestik" dedi. HAYTAP, kadınlara, ailelere, hak savunucularına ve kamuoyuna, "Güvende değilsiniz, kendinizi, çocuklarınızı, hayvanlarınızı ve akıl sağlığınızı koruyun" çağrısını yaptı.

Hayvan Hakları yasa tasarısının bütün partilerin üzerinde uzlaşmasına rağmen bir türlü Meclise getirilmemesine tepki gösteren HAYTAP, "Yetkililerden umudumuzu kestik" dedi.

HAYTAP'tan yapılan açıklamada, "Senelerdir çıkmayan yasalar, uygulanmayan kanun maddeleri vahşetlere zemin hazırlarken, bir sonraki felaket haberini bekler vaziyette buluruz kendimizi" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katillerle, tecavüzcülerle iç içe yaşıyoruz"

"İlk çağrımız kadınlara: Hayvan Hakları Federasyonu olarak umudumuzu kestiğimiz yetkililere değil, sizlere bir çağrıda bulunmaya karar verdik. Kendinizi koruyun, çünkü mevcut kanunlar ve mevcut sistem sizleri koruyamıyor. Hapishanelerde yeterli yer olmadığı gerekçesiyle katillerle, tecavüzcülerle iç içe yaşıyoruz."

"Çocuklarınızı koruyun, güvende değiller"

"İkinci çağrımız ailelere: Lütfen çocuklarınızı koruyun. Çocuğunuzu emanet ettiğiniz kişi, önceki gün bir hayvana cinsel saldırıda bulunmuş; ağır işkencelere maruz bırakmış olabilir. Bundan sizin haberiniz olamaz, çocuğunuz güvende değil."

"Can dostlarınızı çok iyi koruyun"

"Üçüncü çağrımız hayvan hakları savunucularına: Etrafınızdaki can dostlarınızı çok iyi koruyun. Yarın bir gün sokaktaki dostunuzun başına bir iş geldiğinde siz gözyaşı dökerken; katiller yaptıkları katliamın karşılığı, kapalı alanda sigara içmiş gibi muamele görüp, kesilen para cezasını 4 taksitle ödeyerek kurtulacaklar."

"Akıl sağlığınızı koruyun"

"Son çağrımız da hepinize: Bu süreçte akıl sağlığınızı koruyun. Çünkü mevcut kanunlar ve yaşanılanlar onu da korumanıza müsaade etmez."