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Çevre

Hayvan dostu Faruk Yalçın vefat etti

Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan 'Bayramoğlu Kuş Cenneti'nin kurucusu Faruk Yalçın lenf kanserine yenildi.

02 Aralık 2008 02:00

Makyol Şirketler Grubu Başkanı ve Türkiye'nin İlk özel hayvanat bahçesi olan 'Bayramoğlu Kuş Cenneti-Botanik Parkı'nın kurucusu Faruk Yalçın lenf kanseri tedavisi gördüğü İsviçre'de hayatını kaybetti.

Forbes dergisinin 2006 "dünyanın en zenginleri" sıralamasında 1 milyar dolardan fazla serveti olduğunu açıkladığı Makyal Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olan Yalçın, NATO ile iş yapan sayılı müteahhitlerden biriydi. 

Fenerbahçe Spor Kulubüne olan sevgisiyle tanınan Faruk Yalçın, aynı zamanda sıkı bir hayvan dostu ve çevreciydi.

Faruk Yalçın, 1993 yılında  Kocaeli'inin Darıca ilçesinde 200 dönüm arazi üzerine Türkiye''nin ilk özel hayvanat bahçesini açmıştı. Darıca hayvanat bahçesi, içerisinde barındırdığı 300 türde 3000 hayvan ile dünyanın sayılı hayvanat bahçelerinden biri haline gelmişti. Kurulduğu günden itibaren ciddi bir ziyaretçi geliri yakalayamayan hayvanat bahçesi, Faruk Yalçın'ın desteğiyle ayakta duruyordu.

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