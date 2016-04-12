Hayvan dostlarından Kısırkaya Hayvan Barınağı’na protesto

Hayvan hakları savunucularının, İstanbul Kısırkaya’da inşa edilen hayvan barınağına karşı mücadelesi devam ediyor. 17 Nisan Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde barınak protesto edilecek.

Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD), tarafından Kısırkaya hayvan barınağı projesinin iptali için dava açılmış ve İstanbul 6. İdare Mahkemesi söz konusu tesisin iptali yönünde karar vermişti. Barınağın mahkeme kararına faaliyetlerine devam ettiğini belirten hayvan hakları savunucuları İBB tarafından İstanbul'un dört bir yanından, yasaya aykırı bir şekilde ve hunharca sokak köpeklerini toplandığı iddia ediyor. Kısırkaya’ya götürülen hayvanların akibetinin bilinmediğini belirten hayvan hakları savunucuları birçok ilçeden toplanan hayvanların kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları yerlere bırakılması gerekirken ormanlara atıldığını belirtiyorlar.

Hayvan hakları savunucuları yaşamdan yana olan herkesi mahkeme kararına rağmen faaliyetlerine devam eden Kısırkaya hayvan barınağının kapatılması için 17 Nisan Pazar günü saat 14:00’de Saraçhane’deki İstanbul Büyük Şehir Başkanlık Binası’nda protesto eylemine çağırıyor.