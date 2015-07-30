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Yaşam

Hayvan deneyleri yasağı göstermelik

Burak Özgüner: Yeni ürünler için deney yapılmasının önünde bir engel yok

30 Temmuz 2015 22:02

Sağlık Bakanlığı’nın geçen hafta yaptığı yönetmelik değişikliğindeki kazanımın çok küçük olduğunu söyleyen hayvan hakları savunucuları, bu değişikliğin deneyleri yasaklamadığını anlattı

Birgün Gazetesi'nden Onur Erem'in haberine göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Yönetmeliği’nde geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değişikler basına “hayvanlar üzerindeki testler yasaklandı” diye yansısa da hayvan hakları savunucuları bunun gerçeği yansıtmadığını, kazanımların çok küçük olduğunu söylüyor.

Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nden Burak Özgüner, yönetmelikle yalnızca daha önce denenmiş ve piyasaya sürülmüş kozmetik ürünlerinin hayvanlarda denenmesinin yasaklandığını, yeni ürünler için deney yapılmasının önünde bir engel olmadığını söylüyor. “Avrupa Birliği ülkelerinde bu konuda yüksek standartlar var, Türkiye’de yeterli yasal çerçeve ve denetim olmadığı için bu ülkelerden pek çok şirket deneylerini Türkiye’de yaptırıyor” diyen Özgüner, yeni yönetmelikle ürünlerin hayvanlar üzerinde denenip denenmediği bilgisinin etikette görünür olmak zorunda olduğunu, bundan başka da kazanım olmadığını ifade ediyor.

 

 

İNSAN ÖLDÜRENLERE SÖYLEMEK

 


Hayvan Hakları Federasyonu’ndan (HAYTAP) Betül Candan da bu değişikliğin göstermelik olduğunu söylüyor. “Hayvan deneylerine karşı tepkileri susturmak için böyle bir yasa çıkardılar” diyen Candan, yalnızca kozmetik sektöründe değil, özel hastanelerde ve ilaç sektöründe de deneylerin yasaklanması gerektiğini söylüyor: “Ama bu ülkede iktidar insanları öldürüyor. İnsanları öldürenlere ‘Hayvanları öldürmeyin’ demek çok komik olur.”

 

 

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