Hayvan aktivistlerinden Nusr-Et protestosu

Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, İstanbul Etiler’deki ünlü et restoranı Nusr-Et’in önünde bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

Aktivistler, üzerlerinde “vahşET” ve “şiddET” yazan tişörtlerle, hayvanların yaşam hakkından yoksun bırakıldığını söyleyerek, insanları şiddete ortak olmamaya davet etti. Protestolarını, her yıl canı alınan milyarlarca hayvanın sesi olmak için yaptıklarını açıklayan aktivistler, vegan bir yaşamın mümkün olduğunu vurguladı.

Topluluktan yapılan açıklamada şu görüşler dile getirildi:

“21. yüzyılda insanların, bu gezegeni paylaştıkları bilinç sahibi duyarlı hayvanlarla ilişkilerini yeniden değerlerdirmesi şarttır. Toplumdaki onaylanmış şiddeti sorgulayıp reddetmek, herkesin kendi elindedir. Hayvanlarla birlikte doğayı da öldüren bu sistem, sonuçta insanlığı da yok edecek boyutlara vardı. Çözüm, yok etmek değil, yaşatmak ve bunun için hayvan sömürüsünü sonlandırmaktır.”