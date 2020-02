HAYTAP, Çiğli'deki Deve Güreşleri Festivali'nin iptalini istedi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, İzmir\'in Çiğli ilçesinde bu yıl 9\'uncusu yapılacak Deve Güreşleri Festivali\'nin iptal edilmesini istedi. Bu etkinliklerin, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ile \'Hayvanları Koruma Kanunu\'na aykırı olduğunu savunan Baylan, yasada hayvanların eğlence amacıyla kullanmamasına yönelik hükümlerin bulunduğunu kaydetti.

Çiğli Belediyesi\'nce 9\'uncu Deve Güreşleri Festivali\'nin, 6 Ocak Pazar günü, Harmandalı Yeni Top Sahası\'nda gerçekleştirileceği duyuruldu; ancak festivale HAYTAP\'tan itiraz geldi. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalıştıklarını, Çiğli Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Arslan\'a da ulaşıp, etkinliğin iptal edilmesini isteyeceklerini söyledi. Deve güreşlerinin çağ dışı etkinlik olduğunu savunan Baylan, İzmir Müftülüğü\'nü de ziyaret ettiklerini vurgulayarak, \"Müftülükte de bize İslamiyet\'te arena kültürünün bulunmadığı, hiçbir hayvanın dövüşüne izin verilmediği, bunun günah olduğu, hayvanların sadece yaratılışlarına göre kullanılmalarının gerekli olduğu anlatıldı. Örneğin; deve, taşıma için kullanılabilir\" dedi.

\'BU YANLIŞTAN ACİLEN DÖNÜLMELİ\'

Devlerin güreştirilmesine karşı çıktığını dile getiren HAYTAP Basın Sözcüsü Baylan, \"Biz hayvanların dövüştürülmemesini istiyoruz. Bizim için deve güreşlerinin, köpek dövüşünden farkı yok. Deve güreşleri için \'geleneksel\' denilerek, etkinliğe kılıf bulunmaya çalışılıyor. Hiçbir hayvan fıtratının dışında kullanılamaz. Kaldı ki Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi\'nde ve 5199 sayılı \'Hayvanları Koruma Kanunu\'nda \'Hayvanlar eğlence amacıyla kullanılamaz\' ibaresi var. Her türlü yanlış bir şey. Bu yanlıştan acilen dönülmesini istiyoruz. Belediyenin, canların yaşam haklarına ne kadar saygı duyduğunu görmek istiyoruz\" diye konuştu.

BAŞKAN ARSLAN: BİZ SADECE DESTEK VERDİK

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan da etkinliğin kendileri tarafından düzenlenmediğini, organize eden Yörük Derneği\'ne sadece destek verdiklerini belirterek, \"Deve güreşleri, kültürel bir gelenek. Bizim burada Yörükler Derneği var. Onlar bu etkinliği yapıyor, biz buna destek veriyoruz. Deve güreşleri sadece Çiğli\'de yapılmıyor ki. Ege Bölgesi\'nin hemen hemen her yerinde deve güreşleri yapılıyor. Burada hükümetin, bir karar alması, yasa çıkarması gerekiyor. Bu, ancak bu şekilde çözülür. Biz birtakım kültürel etkinliklere belediye olarak destek vermek zorundayız. Biz de bu noktada destek verdik\" dedi.

FEDERASYON BAŞKANI KAYA: ONLARIN BAKTIĞINDAN DAHA İYİ BAKIYORUZ

Türkiye Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ise deve güreşlerinin, Türk kültüründe önemli yerinin bulunduğunu ve 250 yıldır da yapıldığını söyledi. Develerin birbirine zarar vermediğini, arenada oyunlarını sergilediğini kaydeden Kaya, \"Develer birbirine zarar vermiyor. Federasyon kurulduktan sonra her türlü önlemi aldık. Sahalarda sopa kullanılmıyor. Develerin ağzı bağlanıyor. Urgancılar profesyonel, hakemler ve gözlemciler var. 6 yıldır çok şey başardık. Deve güreşleri çok düzgün bir şekilde yapılıyor. Sıkıntı yok\" diye konuştu.

Etkinlik sırasında belgesiz olarak çalışma yapılmasına da izin vermediklerini vurgulayan Aytekin Kaya, hata yapana hemen ceza verdiklerini ve kavga edenlerin, güreşlerden men edildiğini söyledi. Deve güreşlerinin sağlıklı ortamda yapıldığını savunan Kaya, \"Biz HAYTAP\'ın kedi ve köpeklere baktığından daha iyi, daha sağlıklı bakıyoruz develere. Bizim develere nasıl baktığımızı onlar görmüyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI