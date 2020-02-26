Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'ine beraat

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i olarak bilinen Ahmet Arıman, Gezi Parkı'ndaki ağaçlarla yaptığı söyleşi ile gündeme gelen gazeteci Mevlüt Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Gazeteci Mevlüt Yüksel’in şikayeti üzerine Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava karara bağlandı. İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Ahmet Arıman, müşteki Mevlüt Yüksel ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Ahmet Arıman, önceki savunmalarını tekrar etti ve beraatini talep etti. Mevlüt Yüksel ile avukatı ise, Arıman'ın cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Mahkeme, Arıman'ın hakaret suçunu işlediğini ancak müşteki Mevlüt Yüksel’in gece 1’den sonra yaptığı aramada, sanığın kendisine yapılan haksızlığa tepki olarak söz konusu sözleri söylediğini belirterek, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede,Ahmet Arıman’ın Mevlüt Yüksel’e ‘Sen geri zekalı mısın’, ‘Sen nasıl gazeteci olmuşsun’, ‘Seni gören de adam zanneder’, ‘Çok manyak gördüm ama senin gibisini ilk defa gördüm’ diye mesajlar attığı belirtilmişti.