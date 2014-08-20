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Hayrunnisa Gül'den hükümete yakın Yeni Şafak ve ATV'ye tepki

Hayrunnisa Gül, 'sana çok kızgınım' diyerek Abdulkadir Selvi'nin elini sıkmadı

20 Ağustos 2014 13:46

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, resepsiyona katılan bazı gazetecilere açıktan tepki gösterdi. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’ye “Sana çok kızgınım” diyen First Leydi, Selvi’nin elini sıkmadı. Hayrunnisa Gül, eşi ile fotoğraf çekilen gazeteciler arasında yer alan ATV Temsilcisi Mehmet Akarca’yı da eleştirdi.

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, Abdullah Gül’ün Köşk'te verdiği son resepsiyonda gazetecilere yaptığı açıklamaları yanında dinleyen Hayrünnisa Gül, hatıra fotoğrafı çekildikten sonra sohbete katıldı.

 

'Her şeyi biliyorum'

 

Hayrünnisa Gül, sitemkâr bir üslupla, şu ifadeleri kullandı:

“Bir turnusol döneminden geçiyoruz. Neler yazıldığını gördük, neler söylendiğini duyduk. Ben her şeyi biliyorum. Abdullah Bey ben üzülmeyeyim diye interneti kapatıyordu, basın bültenlerini önümden alıyordu. Ama ben her şeyi biliyorum. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Abdullah Bey kibarlığından söyleyemiyor. Kendisine çok yanlışlar, çok saygısızlıklar yapıldı.”

Radikal yazarı Murat Yetkin de, Hayrunnisa Gül'ün gazetecilere yaptığı açıklamada kullandığı "intifada" (ayaklanma) kelimesine dikkat çekerek "Bizi kaç yıldır tanıyorsunuz; çizgimizde bir değişiklik oldu mu? Hayır. Bir de etrafımızdakilerin geçirdiği değişime bakın. Neler yazılıyor, söyleniyor, insan inanamıyor. Ben her şeyi biliyorum. Şimdi ben de susuyorum, ama fazla susmayacağım; asıl intifadayı ben başlatacağım" dediğini aktardı. 

Birçok bakanın da katıldığı Selvi'nin kızı Büşra Selvi ile Emre Öğütcen'in düğününde (8 Mayıs 2014) Başbakan Tayyip Erdoğan nikah şahidi olmuştu.

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