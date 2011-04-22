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Yaşam

HAYRÜNNİSA GÜL'ÜN ZİYARETİ SEVİNDİRDİ İSTANBUL (A.A)

22 Nisan 2011 17:42

-HAYRÜNNİSA GÜL'ÜN ZİYARETİ SEVİNDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Bıçaklı saldırı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Ressam Bedri Baykam'ın eşi Sibel Baykam, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün ziyaretiyle ilgili olarak, ''Çok güzel bir ziyarette bulundular. Geçmiş olsun dileklerini ilettiler'' dedi. Sibel Baykam, eşinin tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Baykam, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün ziyaretiyle ilgili neler konuşulduğu şeklindeki soru üzerine, ''Çok güzel bir ziyarette bulundular. Geçmiş olsun dileklerini ilettiler ve bu tip olayları lanetlediler. Bizim için güzel bir sürpriz oldu, ziyaretinden dolayı çok sevindik'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Cumhurbaşkanı Gül, telefonla aradı. Neler konuşuldu'' yönündeki sorusuna da Baykam, ''Ben telefon konuşmalarında yanlarında yoktum'' dedi. ''İstanbul Barosu avukatları bu olayın bir kamu davası olarak değerlendirmesini istiyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz'' sorusu üzerine Baykam, bu saldırının sadece Baykam ve asistanına yapılmış bir saldırı olmadığını kaydetti. Aksi görüşlerle her zaman karşılaşıldığını ifade eden Baykam, ''Bunun bir münferit olay olmadığı ortada. Üzeri kapatılsın ya da olay başka yöne çekilsin diye farklı şeyler söylenebiliyor. Bedri, o insanı hiç görmemiş. Hatta olayın olduğu anda görmemiş. Çünkü yandan saldırmış. Televizyonda gördüğünde de suratı ona hiç bir şey ifade etmedi'' diye konuştu. Baykam, ''Saldırganın çelik yelekle ilgili bir ifadesi var. Neler söyleyeceksiniz'' diye sorulması üzerine, ''Daha önce belki bir iki siyasi toplantıya giderken giymiştir. Bunu diyor. Bu olayın münferit olmadığı ortada. Yani o kadar bilgili, bu kadar profesyonel, her detayı düşünebilecek ölçüde akıllı biri. Her ne kadar deli biri olarak sunulmaya çalışılsa da...'' cevabını verdi.

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