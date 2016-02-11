Hayrünnisa Gül'ün babası vefat etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün 76 yaşındaki babası Ahmet Özyurt , İstanbul'da tedavi gördüğü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Vefat haberini alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, akşam saatlerinde kayınpederinin cenazesinin bulunduğu hastaneye gitti. Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün de, yakınlarıyla birlikte hastanede olduğu öğrenildi.



Yaklaşık yarım saat hastanede kalarak doktorlarla ve eşinin akrabalarıyla görüşen Abdullah Gül daha sonra hastaneden ayrıldı. Ahmet Özyurt'un "çoklu organ yetmezliği" nedeniyle vefat ettiği bildirildi.



Erenköy'de ikamet ettiği öğrenilen Ahmet Özyurt'un cenazesi, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.