Hayrünnisa Gül'e 'özgeçmiş' takviyesi



Çankaya Köşkü'nün web sayfasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'e ait biyografide adeta bir First Lady'nin nasıl olacağının tarifi yapılıyor.



ÖZGEÇMİŞİ KISA GELİNCE UZATILDI



Daha önce, "1965 yılında İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Çemberlitaş Kız Lisesi'nde okudu. 1980'de Abdullah Gül ile evlendi. Ahmet Münir (1983), Kübra (1985) ve Mehmet Emre (1991) adlı üç çocuk sahibidir" şeklinde kısa bir özgeçmişine yer verilen Hayrünnisa Gül'ün biyografisi yenilendi.



Çemberlitaş Kız Lisesi'nde okuduğu dönemde Abdullah Gül ile evlendiği için okulunu yarıda bırakan Hayrünnisa Gül, kariyer yapmadığı için Köşk sitesindeki özgeçmişi kısa kaldı. Buna karşı formül bulan Köşk, bazı özelliklerini özgeçmişe ekleyerek, Hayrünnisa Gül'ün özgeçmişini uzattı.

Çankaya Köşkü'nde çekilmiş Gül ailesine ait fotoğrafın altında First Lady Hayrünnisa Gül şöyle anlatılıyor:



TÜRK YEMEĞİNİ YABANCı KONUKLARA İKRAM EDER



* Özel hayatını sade, sosyal hayatını aktif olarak sürdürür.



* En değerli varlığı ailesidir. Ailedeki sevgi ve dayanışmaya önem verir.



* Özenli ve çalışkan kişiliğiyle eşinin en büyük destekçisidir.



* Çocuklarının eğitimine özen gösterir. Kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için yol gösterici olur.



* Kadının birey olarak var olabilmesinin güçlü olması ile mümkün olduğuna inanır.



* Aynı zamanda annelik vasfıyla kadının toplumu şekillendirmede önemli rolü düşünür.



* Şehit aileleriyle yakından ilgilenir ve sorunlarına kalıcı çözümler bulmaya çalışır.



* Geleneksel sanatlarımızın aslına uygun bir şekilde korunması çalışmalarının içinde yer alır.



* Zengin Türk mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini ve yöresel yemekleri yabancı konuklarına sunmaktan büyük keyif alır.





