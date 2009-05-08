Hayrünnisa Gül’den ‘Korsana Hayır’ çağrısı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, kanunlarımızın bir tür hırsızlık olan korsan faaliyetlere ağır cezalar getirdiğini belirterek, "ancak, korsanı önlemek için vatandaş olarak bizlere görevler düşüyor. Hakkı hak sahibine teslim etmek için korsana hayır diyelim" dedi.



Şanlıurfa'da düzenlenen "Konuşan Kitap Şenliği" Hayrünnisa Gül'ün de katılımıyla açıldı.



Hayrünnisa Gül, etkinliğin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kitap sevgisini yaşamak ve toplumun her kesiminin kitapla ilişkisini güçlendirmek amacıyla bir süre önce "Türkiye Okuyor" kampanyası başlatıldığını, çocukları ve gençleri kitap okumaya özendirmek için de topluma rol model oynayan ünlülerin sesli kitap okudukları "Konuşan Kitap Şenliği"ni düzenlediklerini belirtti.



İlk şenliği, geçen yıl haziran ayında "medeniyetlerin buluşması noktası olan İstanbul"da yaptıklarını hatırlatan Gül, bugün ikincisini gerçekleştirmek için de "medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa"ya geldiklerini ifade etti.



Okuma seferberliği



Kampanyanın başlangıcından bugüne kadar geçen kısa süre zarfında çok güzel geri dönüşler aldıklarını, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mektup ve e-postaların, toplumun bu işi ne kadar sahiplendiğinin en güzel göstergesi olduğunu anlatan Gül, şunları söyledi:



"Türkiye'de adete bir kitap okuma seferberliği başlatıldı. Çocuklarımızın kitapla dostluk kurmaları amacıyla başarılı çalışmalar yapıldı. Bunları büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Bu örneklerin bir kaçını paylaşmak istiyorum. Ankara'da bir ilköğretim okulunun öğrencisi 'Ben Okuyorum Annem de Okuyor' adında bir proje başlatmış. Bu proje kapsamında öğretmenler sadece öğrencileri değil anneleri de kitap okumaya teşvik ediyor. Herkes kitap okuduğu için yetersiz kalan okul kütüphanesini geliştiriyorlar.



Bir kreşte ise her gün 30 dakikalık okuma saati başlatılmış. Bu sürede öğretmenler çocuklara kitap okuyor. Okuma saati yalnızca öğretmen ve öğrenciler için değil, okulun temizlik görevlisinden şoförüne kadar herkes kitap okuyor."



Çocuklara çağrı



Konuşmasının bir bölümünde çocuklara seslenen Hayrünnisa Gül, "Kitabı hayatınızın bir parçası haline getirin. Günde yarım saat de olsa kitap okuyun. Görecesiniz bir süre sonra kitap sizin en iyi dostunuz olacak. Kitap okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız, kitapla farklı dünyalara yeni mecralara yolculuk yapacaksınız" diye konuştu.



Bu konuda ailelere büyük görev düştüğünü, çocuklara kitap sevgisini küçük yaşta edindirmek gerektiğine işaret eden Gül, "Okuyarak hem fikir hem hayal dünyalarının zenginleşeceğini anlatmalıyız. Unutmayalım ki bizler çocuklarımız için rol modeliz. Çocuklar anne ve babalarını gözlemleyerek davranışlarını belirliyorlar. Okuma alışkanlığını onlara kazandırmak sizlerin elinde. En azından çocuklarınızla birlikte kitap okuyabilirsiniz. Onlara oyuncağın yanında kitap da hediye edebilirsiniz" şeklinde konuştu.



“Korsana Hayır”



Hayrünnisa Gül, konuşmasının son bölümünde korsan eserlere de değindi. "Kitaba dikkat çekerken yayıncılık sektörünün en önemli sorunu olan korsana değinmeden geçemeyeceğim" diyen Gül, çağımızda fikir ve sanat eserlerinin kültürel mirası oluşturmanın yanı sıra ciddi bir boyut kazandırdığını söyledi.



Gül, şöyle devam etti:



"Özellikle son yıllarda büyük emekler sarf ederek hazırlanan bu eserlerin korsanları yapılmakta, korsan faaliyetlerle sanatçıların, fikir adamlarının emekleri çalınıyor. Eserin geliri sahibine değil emek hırsızlığı yapan korsana gidiyor. Korsan faaliyetler sadece eser sahibini zarara uğratmakla kalmıyor, kayıt dışı ekonominin parçası olarak devleti de kayba uğratıyor. Kanunlarımız bir tür hırsızlık olan korsan faaliyetlere ağır cezalar getirmiştir, ancak korsanı önlemek için vatandaşlar olarak bizlere de görevler düşüyor. Tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Hakkı hak sahibine teslim etmek için korsana hayır diyelim."



Gül, konuşmasının ardından bir dönem Şanlıurfa'da da öğretmenlik yapan yazar Halide Nusret Zorlutuna'nın kaleme aldığı "Benim Küçük Dostlarım" adlı eserinden "Urfalıları anlatan bir bölümü" okudu.



Etkinliğin ardından Balıklıgöl Yerleşkesi'nde kurulan okuma çadırlarını gezen ve açılışa katılan yazarlarla sohbet eden Gül'e bu sırada ebru tekniği kullanılarak hazırlanmış, zerinde "Hayrünnisa Gül" yazılı bir tuğra ile hüsnü hat sanatıyla hazırlanan ve "Abdullah Gül, Hayrünnisa Gül" yazılı tablo edildi.



Gül, Balıklıgöl ziyareti kapsamında Hz. İbrahim'in doğduğu yer olarak rivayet edilen mağarayı da ziyaret etti.



İki gün devam edecek şenlikte öğrenci ve vatandaşlar, etkinliğe katılan ünlü yazar ve şairlerle birlikte kurulan stantlarda kitap okuyacak. Şenliğin açılışına Vali Yusuf Yavaşcan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Çağla Aktemur Özyavuz, Bağımsız Milletvekili Seyit Eyüpoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve eşi Gül Fakıbaba ile çok sayıda davetli katıldı.

