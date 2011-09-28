-Hayrünnisa Gül: Türkler kitap okumuyor ORDU (A.A) - 28.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Türkiye'de yeteri kadar kitap okunmadığını söyledi. Hayrünnisa Gül'ün himayesinde daha önce İstanbul, Kayseri ve Şanlıurfa'da yapılan Konuşan Kitap Şenliği'nin dördüncüsü Ordu'da yapıldı. Törende konuşan Gül, şunları söyledi: ''Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de her 4 kişiden yalnızca birinin kitap okuma alışkanlığı var. Toplumumuzun yaklaşık yüzde 32'si hiç kitap okumuyor. Gelişmiş ülkelerde yılda ortalama okunan kitap sayısı 20'den fazlayken bu sayı bizim ülkemizde sadece 7. Bu hiç de ülkemize yakışan bir tablo değil. '' Toplumda kitap okumanın çocukların ve gençlerin göreviymiş gibi yanlış bir kanı olduğuna işaret eden Gül, ''Oysa okumanın yaşı yoktur. Anne ve babalar hep çocuklarının okumadığından, vakitlerini televizyon ya da bilgisayar başında geçirmelerinden dert yanarlar. Şimdi buradan değerli velilerimize sormak istiyorum, 'Siz vaktinizin ne kadarını kitap okuyarak geçiriyorsunuz?' Sizler çocuklarınız için ilk ve en önemli modelsiniz. Bu nedenle çocuklarınızın kitap okumasını istiyorsanız önce sizler okumalısınız. Anne ve babasının hareketlerini sürekli gözlemleyen ve onları adeta hafızasına kaydeden bir çocuk için bu çok önemli bir adım olacaktır'' dedi.