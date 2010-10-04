T24 LogoT24 Logo
Politika

HAYRUNNİSA GÜL, SÜMELA MANASTIRINI GEZDİ TRABZON (A.A)

04 Ekim 2010 19:19

-HAYRUNNİSA GÜL, SÜMELA MANASTIRINI GEZDİ TRABZON (A.A) - 04.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül, Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Tarihi Sümela Manastırı'nı gezdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Trabzon'a gelen Hayrunnisa Gül, Trabzon Havaalanı'ndan beraberindeki, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın eşi Verda Özak ve Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ın eşi Sema Kızılcık ile Maçka ilçesi Altındere Vadisindeki tarihi Sümela Manastırına geldi. Havanın sisli ve yağışlı olmasına rağmen beraberindekilerle yaklaşık 300 metre uzunluğundaki patika yoldan yürüyerek manastıra ulaşan Gül, yol boyunca karşılaştığı turistlerle sohbet etti.  Bu arada, manastır girişinde bir yöresel kemençe sanatçısı, Hayrunnisa Gül'ü kemençe eşliğinde atma türküyle karşıladı.  Beraberindekilerle manastırı gezen ve yetkililerden bilgi alan Gül, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından manastırdan ayrıldı. Aynı yöresel kemençe sanatçısı bu kez Gül'ü kemençe eşliğinde söylediği atma türküyle uğurladı. Hayrunnisa Gül, patika yolun sonunda bulunan yöresel el sanatı ürünlerinin satıldığı reyonda çalışanlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Hayrunnisa Gül ve beraberindekiler, daha sonra buradan ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24