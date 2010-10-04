-HAYRUNNİSA GÜL, SÜMELA MANASTIRINI GEZDİ TRABZON (A.A) - 04.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül, Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Tarihi Sümela Manastırı'nı gezdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Trabzon'a gelen Hayrunnisa Gül, Trabzon Havaalanı'ndan beraberindeki, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın eşi Verda Özak ve Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ın eşi Sema Kızılcık ile Maçka ilçesi Altındere Vadisindeki tarihi Sümela Manastırına geldi. Havanın sisli ve yağışlı olmasına rağmen beraberindekilerle yaklaşık 300 metre uzunluğundaki patika yoldan yürüyerek manastıra ulaşan Gül, yol boyunca karşılaştığı turistlerle sohbet etti. Bu arada, manastır girişinde bir yöresel kemençe sanatçısı, Hayrunnisa Gül'ü kemençe eşliğinde atma türküyle karşıladı. Beraberindekilerle manastırı gezen ve yetkililerden bilgi alan Gül, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından manastırdan ayrıldı. Aynı yöresel kemençe sanatçısı bu kez Gül'ü kemençe eşliğinde söylediği atma türküyle uğurladı. Hayrunnisa Gül, patika yolun sonunda bulunan yöresel el sanatı ürünlerinin satıldığı reyonda çalışanlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Hayrunnisa Gül ve beraberindekiler, daha sonra buradan ayrıldı.