-HAYRÜNNİSA GÜL: HER BİRİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, hiç kimsenin, kendi seçimi ya da tercihi ile engelli doğmadığını belirterek, ''Her birimiz aslında birer engelli adayıyız. Bugün varız ama yarın ne olacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Herkesin bu duyarlılıkla empati yaparak, engellilerimizin sorunlarına sahip çıkmasını diliyorum'' dedi. Hayrünnisa Gül himayesindeki ''Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyasının ikinci yılı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde tören düzenlendi. Törene, KKTC, Arnavutluk, Karadağ ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının eşleri, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Beyazay Derneği Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, TÜBİTAK Başkanı Nükhet Yetiş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi'nin yanı sıra çok sayıda vali katıldı. Davette ayrıca Metin Şentürk, Pınar Altuğ, Özlem Tekin, Seren Serengil, Sibel Turnagöl, Zara, Murat Evgin'in de aralarında bulunduğu sanatçılar ile bazı medya kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu. Törenin yapıladığı salona KKTC, Arnavutluk, Karadağ ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının eşleriyle gelen Hayrünnisa Gül'e engelli çocuklar büyük ilgi gösterdi. Hayrünnisa Gül, konuşmasında Eğitim Her Engeli Aşar Projesi'nin iki yıl önce engellileri eğitim imkanlarına kavuşturmak, böylece sosyal hayatta aktif ve üretken bireyler olarak yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, ''Bugün burada yapılan çalışmaları değerlendirmek ve projemize yeni bir ivme kazandırmak üzere toplanmış bulunuyoruz'' dedi. Temel hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından en dezavantajlı kesimlerden birinin de engelliler olduğuna işaret eden Gül, şunları söyledi: ''Belki eskiden olduğu gibi, okyanus açıklarındaki adalarda tecrit edilmiyorlar ancak hayatın standartları düzenlenirken ihtiyaçları dikkate alınmadığı ve gerekli imkanlar sağlanmadığı için dört duvarla çevrili evlere, odalara mahkum ediliyorlar. Bu, büyük bir haksızlık. Engelli insanlarımızı korunmaya muhtaç, mağdur ve topluma yük olarak gören anlayışı artık geçmişte bırakmalıyız. Engellilerin sorunlarına duyarsız kalmanın ve onları kendi kaderleriyle baş başa bırakmanın insan hakları ihlali olduğunu göz önünde bulundurmalı, meseleyi bu ciddiyetle ele almalıyız.'' Hayrünnisa Gül, Türkiye'de son yıllarda sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kaydedilen gelişmelere paralel olarak engellilerin haklarını güvence altına almak adına da önemli ilerlemeler sağlandığını vurguladı. Toplumsal sorunların çözümü söz konusu olduğunda devletin yanında sivil toplum kuruluşlarına ve bireylere de görev düştüğünün bir gerçek olduğunu belirten Gül, ''Bu düşünceden hareketle hayata geçirdiğimiz 'Eğitim Her Engeli Aşar Projesi' ne mutlu bize ki hem yurt içinde, hem de uluslararası platformda büyük ilgi ve destek gördü'' diye konuştu. Bu kampanyayla engellilerin eğitimi konusunda toplumsal duyarlılığın giderek yükselmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Gül, proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde valilerin engelli çocuğu olan aileleri ziyaret ederek devletin engellilere sağladığı eğitim imkanları hakkında bilgi verdiğini anlattı. Bu şekilde yaklaşık 53 bin aile ile görüşüldüğünü ve engelli çocuklarını evlere hapsederek koruyamayacaklarının anlatıldığını belirten Gül, ''Tüm bu çalışmalar neticesinde çok olumlu geri dönüşler aldık. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; iki yıllık süre zarfında ülkemizde eğitim gören engelli sayısında yüzde 109 oranında bir artış sağlandı'' dedi. Kampanya kapsamında bugüne kadar 44 okul ve bin 316 özel eğitim sınıfının yapıldığını dile getiren Gül, bunların önemli bir bölümünün hayırseverler tarafından yapılmasını kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olarak nitelendirdi. -''HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ'' Proje ile engelli çocukların diğer çocuklarla, aynı okullarda, aynı sınıflarda eğitim gördüğü kaynaştırılmalı eğitimin yaygınlaştırılmasının da hedeflendiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti: ''Bu sistemin, engelli çocukların yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmeleri ve toplumsal hayatta birey olarak kendilerine yetebilmeleri adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamayla engelli ve engelsiz çocuklarımız arasındaki arkadaşlık ilişkileri gelişecek, çocuklar küçük yaştan itibaren farklılıkları kabul etmeyi, hoşgörüyü ve diyalog kurmayı öğrenecekler. Ayrıca kaynaştırmalı eğitim ile yalnızca çocuklar arasındaki değil aileler arasındaki iletişim ve etkileşim de artacak böylece engelli çocuğu olan ailelerin, çocuklarını büyütürken karşılaştıkları ciddi sorunları ve gösterdikleri özveriyi diğer aileler daha iyi anlayacaktır. Bu da engellilerin sorunlarını tüm toplum tarafından içselleştirilmesi sürecini hızlandıracaktır.''