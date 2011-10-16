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Yaşam

Hayrünnisa Gül: Aşılması gereken çok yolumuz var İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2011 17:36

-Hayrünnisa Gül: Aşılması gereken çok yolumuz var İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, ''Hepimiz biliyoruz ki engelli çocukların eğitimi konusunda aşılması gereken daha çok yolumuz var. Hedefimiz; ülkemizdeki her bir engelli evladımızı hak ettiği eğitime ulaştırmak'' dedi. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı Okullarının açılışına katılan Gül, konuşma yapmak için kürsüye, okulda eğitim gören Kaan Karabayık'ın refakatinde çıktı. Gül, Kaan'ın mutluluğunun, herkesi mutlu ettiğini dile getirdi. Gül, insanların sürekli gelişen bir varlık, gelişmenin en önemli yolunun da eğitim olduğunu belirterek, eğitimin doğum anından hayatın sonuna kadar devam eden bir süreç olduğunu söyledi. Bir ülkenin zenginliğinin sahip olduğu eğitimli insan gücüyle ölçüldüğünü de ifade eden Gül, eğitimin öncelikli ele alınması gereken bir konu olduğunu ve bu konuda da devletin yanında hayırseverlere, sivil topluma önemli görevler düştüğünü, kendisinin de bir anne olarak üzerine düşeni yapmak için çalıştığını kaydetti. Son dönemde eğitim alan engelli sayısında büyük oranda artış sağlandığını da dile getiren Gül, ''Hepimiz biliyoruz ki engelli çocukların eğitimi konusunda aşılması gereken daha çok yolumuz var. Hedefimiz; ülkemizdeki her bir engelli evladımızı hak ettiği eğitime ulaştırmak. Bizler kültüründe, geleneğinde yardımlaşmayı en ön planda tutan gönlü zengin bir milletiz. Engelli çocuklarımıza eğitim yuvası olacak okulların sayısı arttıkça evlerinde kaderleriyle başbaşa bırakılan  çocukların sayısı azalacaktır'' dedi. Gül, gönül zenginliğinin her şeyden daha önemli olduğunu gösteren Sabancı ailesini kutladığını da ifade ederek, merhum Sakıp Sabancı'ya da bir kez daha rahmet dilediğini söyledi. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti üyesi Erol Evgin de Metin Sabancı Okullarının çocukları kucaklayacağını ve onlara umut vereceğini söyledi. Sabancı Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı, babası Sakıp Sabancı ve yaşamını Serebral Palsi'li çocuklara adayan Prof. Dr. Hıfzı Özcan'ın çalışmalarının 1970'li yıllara uzandığını belirterek, eğitim ve rehabilitasyon alanında on binlerce çocuğa ve ailelerine hizmet verildiğini anımsattı. Sabancı, ''Bugün burada rahmetli babam Sakıp Sabancı ve rahmetli Hıfzı Özcan'ın okul açma hayallerinin gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz'' dedi.

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