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Hayrünnisa Gül, locada komutanlarla birlikte eşi Gül'ü izledi

Meclis’in yeni yasama yılı açılış töreninde bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı Gül, bu görevde son kez hitap edeceği Genel Kurul özel oturumu için Meclis’e eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldi

01 Ekim 2013 19:32

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM’nin 24.dönemin dördüncü yasama yılının açılışı bir ilklere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dört siyasi parti tarafından  Genel Kurul Salonu'nda ayakta karşılandı.  CHP’den arka sıralarda oturan birkaç milletvekilinin dışında herkes ayağa kalktı.

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Gül’ün  türbanlı  eşini ağırladı.  Hayrunissa Gül,  Cumhurbaşkanlığı locasından eşini izledi.  Kuvvet komutanları da erkenden yerlerini aldı. Genel kurul salonuna  ilk gelen MHP Genel Başkanı  devlet Bahçeli oldu.  CHP’liler genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu alkışlarla karşıladı. Başbakan Tayyip Erdoğan, bakanlar da Genel Kurul'da.

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