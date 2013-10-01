Hayrünnisa Gül, locada komutanlarla birlikte eşi Gül'ü izledi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM’nin 24.dönemin dördüncü yasama yılının açılışı bir ilklere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dört siyasi parti tarafından Genel Kurul Salonu'nda ayakta karşılandı. CHP’den arka sıralarda oturan birkaç milletvekilinin dışında herkes ayağa kalktı.

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Gül’ün türbanlı eşini ağırladı. Hayrunissa Gül, Cumhurbaşkanlığı locasından eşini izledi. Kuvvet komutanları da erkenden yerlerini aldı. Genel kurul salonuna ilk gelen MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli oldu. CHP’liler genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu alkışlarla karşıladı. Başbakan Tayyip Erdoğan, bakanlar da Genel Kurul'da.