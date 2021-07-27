Hayri Kozak, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olmadığını açıkladı

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun iyi olmadığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kozak, "Mustafa başkanın durumu çok iyi değil, hastaneye kaldırdılar. Ağır bir ilaç vermişler, çok hırpalıyormuş. Gidişat iyi değil, Allah yardımcısı olsun." dedi.