Hayrettin Karaman: Sağlık çalışanları tedbire rağmen virüsü kapar da ölürlerse inşallah şehit oluyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, bir dönem ‘Saray’ın fetvacısı’ olarak nitelendirilen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, sağlık çalışanlarının tehlikeyi göze alarak görev başına koştuklarını ve can kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu arada tedbire rağmen virüsü kapar da ölürlerse inşallah şehit oluyorlar; ötekiler kurtulmak için çaba gösterirken ölüyorlar, sağlıkçılar kurtarmak için gece gündüz çalışırken ölüyorlar. Allah Teâlâ onlara ebedî hayatlarında hayal edemeyecekleri ihsanlarda bulunuyor. Bize düşen takdir ve dua etmek, devlete düşen de ailelerini ödüllendirmektir." diye yazdı.

Hayrettin Karaman, hadislerde can korumak için savaşırken ölenlerin şehit olduğunu da sözlerini ekledi.

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