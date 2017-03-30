"Hayrettin Karaman sağ olsun 'hayır'cılara yaşama hakkı verdi, ancak gereğini yapmak şart!"

Yeniçağ yazarı Servet Avcı, Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın "Referandum sürecinde 'Hayır' cephesinde yer alan insanların büyük çoğunluğu işte bu 'yabancılaşmış parçamızdan' oluşuyor" ifadesini tiye aldı. "Sağ olsun Hayrettin Hoca 'hayırcılar'a yaşama hakkı verdi ama fazla da abartmadan ve şımartmadan gereğini yapmak şart" diyen Avcı, "Vergilerine mutlaka yeni düzenleme getirilmeli. Kendilerine sağlanana 'eman' karşılığında kesinlikle 'cizye' ödemeleri gerekiyor! Yoksa 'evetçiler'den ne farkları olacak ki?" ifadesini kullandı.

Servet Avcı'nın "Karaman'ın koyunu" başlığıyla yayımlanan (30 Mart 2017) yazısı şöyle:

Müjdeler olsun!.. Hem 'nitelikli dolandırıcılık'tan yatan Jet Fadıl özgürlüğüne kavuştu... Hem de can güvenliklerinden endişe ettiğimiz 'hayırcılar' Hayrettin Karaman'ın fetvasıyla kurtuldu!.. Mübarek 'üç aylar'da bereket üstüne bereket!.. Çifte bayram!..

Biz de endişe içindeydik; bu 'hayırcılar' "Toplu kıyıma mı uğrayacaklar, yoksa sürgünlerden sürgün beğenmek mecburiyetinde mi kalacaklar?" diye...

Sağ olsun 'nitelikli hoca' yetişti ve fetvayı yapıştırdı: "Müslümanlar Yahudilere, Hristiyanlara ve diğer din mensuplarına aralarında, kendi toplumlarında yaşama hakkı tanıdıklarına, onlarla "iyilik ve adalet çerçevesinde" ilişkiler kurduklarına göre kendi insanlarından olup zaman içinde değerlerine, öz medeniyet ve kültürüne yabancılaşmış parçalarına bunu tanımayacaklar mı? Elbette tanıyacaklardır..."

Hem böylece bir 'belirsizlik' ortadan kalktı ve 'hayırcılar'ın statüsü kesinleşti: "Öz medeniyeti ve kültürüne yabancılaşmış parçalar"!.. Diğer din mensuplarına verilen haklar onlara da verilecek!.. Daha ne olsun?

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Öyle hâle geldik ki, "Sandığı kurtaralım" derken canımızı kurtardığımız için medyun-u şükrânız neredeyse!..

Yetmez!.. Bu fetvanın arkasının da gelmesi lâzım... Herkes haddini bilsin ve 'eşit vatandaş' havasına kapılmasın!..

Misal: Jet Fadıl'a periyodik olarak dolandırılan 'evetçi mümin'le ülkemize, milletimize ve ümmetimize çağ atlatacak olan yeni anayasaya karşı çıkan 'münkirimsi hayırcı' bir olabilir mi?

Muhafazakâr kanallarda bile göbek atan, evlendirme programlarında o koca adayından bu koca adayına geçip duran 'başörtülü bacımız' ile kim bilir hangi gâvurun veya hangi teröristin telkinine kapılmış 'gafil hayırcı' aynı statüde sayılabilir mi?

Bakara'yla makara yapan, Googla'dan salladığı ayetlerle insanları aydınlatan 'evetçi mücahit kardeş'le, bu modern tebliği anlamaktan zorlanan 'olağan şüpheli hayırcı' aynı haklara sahip olabilir mi?

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Sağ olsun Hayrettin Hoca 'hayırcılar'a yaşama hakkı verdi ama fazla da abartmadan ve şımartmadan gereğini yapmak şart!..

Vergilerine mutlaka yeni düzenleme getirilmeli... Kendilerine sağlanana 'eman' karşılığında kesinlikle 'cizye' ödemeleri gerekiyor!.. Yoksa 'evetçiler'den ne farkları olacak ki?

Tabii bu da yetmez!.. İşlettikleri topraklar karşılığında 'evetçiler' 'öşür' öderken, 'hayırcılar' mutlaka 'haraç' vermeli!.. Adâlet ancak bu şekilde tecelli eder!.. Ayrıca askere de alınmayacakları için bu farka katlanmaları bir mecburiyet!..

"'Hayırcılar'ın kestiği yenir mi, onlardan kız alıp verilebilir mi, mahkemelerde şahitlikleri kabul olur mu, 'evetçiler'in üç korneri bir penaltı sayılır mı?" gibi sorular da inşallah en yakın zamanda aydınlığa kavuşacaktır!..

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Ey 'hayırcılar'!.. 'Nitelikli hoca' sizi Necranlı Hıristiyanlardan aşağı mı tutuyor sanki? Siz 'yabancılaşmış parçalar'sınız!.. Yapmanız gereken şey bir an önce yabancılaşmaktan kurtulup, öze dönmek, yerli olmak!..

Hazır can güvenliğiniz de verilmişken bu fırsatı kaçırmayın!.. Huşû içinde 'evet' deyin, keyfini çıkarın!.. Üç vakte kalmaz Jet Fadıl yeni bir projeyle gelir, hemen atlayın!.. İnananları sultanlara lâyık saraylarda oda sahibi yapmak istedi, hazmedemeyen Siyonistler, Sandinistler, Falanjistler ve Hollandalılar komplo kurdular!..

Takva sahibi kardeşlerimiz için binlerce mil ötede Maldivler'de Eyüp el-Ensari plajları yapıp, bu kardeşlerimizin de bronzlaşma hakkına hizmet etmek suç muydu? Çok gördüler inananlara bu güzellikleri ve kardeşlerimizin dünya gözüyle haremlik-selâmlık bronzlaşmasını engellediler, tuzaklarla çökerttiler!..

'Hayırcılar' ülkemize oynanan oyunları görün lütfen!.. O mübarek kanallarda satılan çörek otu yağlarından bol bol için, olmazsa sağınıza solunuza sürün, iyi gelecektir!.. Ayrıca 7 kilosu 100 liradan satılan balları ihmal etmeyin!.. Akıllı seccadeler satın alın ve canınızı kurtardığınıza şükredin!..

Bu arada Maldivler'de devre mülk alamayıp da üzülen kardeşlerimiz için, küçük bir zuhurat karşılığında Uranüs'te câmiye ve AVM'ye yakın, orman ve denizin birleştiği yerde kelepir arsa düşerse bizim de haberimiz olsun!.. Sonra geç kalıyoruz, biz gidene kadar kapışılıyor!..