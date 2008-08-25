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Çevre

Hayrettin Karaca'dan Erdoğan'a sitem

Başbakan Erdoğan’ın, çevrecilerle ilgili sözlerine TEMA’nın kurucusundan yanıt geldi: “Ben boşta gezmiyorum.”

25 Ağustos 2008 03:00

Başbakan Erdoğan’ın, çevrecilerle ilgili sözlerine TEMA’nın kurucusu, eski işadamı Hayrettin Karaca’dan yanıt geldi: “Boş zamanımızı değil, hayatımızı verdik biz bu işe. Ben boşta gezmiyorum. Başbakan sözleriyle benim kalbimi kırdı. Gücendirdi.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz boşta gezen çevreci değiliz” sözlerini değerlendiren Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA’nın kurucusu, nam-ı diğer “Erezyon Dede” Hayrettin Karaca, yaptığı açıklamada “Başbakan sözleriyle beni gücendirdi; hakikaten gücendirdi... Benim kalbimi kırdı. Ben de bir vatandaşım. Bu beni de etkiledi. Çevreyle uğraşan bir vakfın üyesi olarak ben de alındım doğrusu. Ben boşta gezmiyorum. Çok gücendim... Çevre sorunları nedir; Başbakanımızın bir bilgilenmeye, bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu gördük.” (NTVMSNBC)

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