Hayrettin Karaca, sunucunun boğazına sarıldı

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Van'da katıldığı bir yerel televizyonun programında, siyasetçilere sinirlenince, sunucuya zor anlar yaşattı. Karaca, sunucunun boğazına sarılarak, "Herşeyi biz yapmayacağız, sizler yapacaksınız. Oy verdiğiniz milletvekillerini gördüğünüz zaman böyle boğazını sıkacaksınız" dedi.

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca, yerel yayın yapan Merkür TV'nin ana haber bültenine konuk olarak sunucu Fevzi Demirağ'ın toprak ve siyasetçilerle ilgili sorularını yanıtladı.

Haberlerin sonuna doğru özellikle siyasetçilere sinirlenen Karaca, Tarım Bakanı Mehdi Eker ve bazı siyasetçilerin konuşma taklidini yaptı.

Daha sonra sinirlerine hakim olamayan Karaca, bir anda haber sunucusunun boğazına sarılarak, "Herşeyi biz yapmayacağız, sizler yapacaksınız. Oy verdiğiniz milletvekillerini gördüğünüz zaman böyle boğazını sıkacaksınız" dedi.

Sunucu, kısa süren bir şaşkınlığın ardından yayına devam etti.

Merkür TV Genel Yayın Yönetmeni İsmail Topçuoğlu, olayın ardından sunucuya izin verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Karaca'yı konuk aldık. Karaca siyasetçilere olan tepkisini sunucumuz üzerinde gösterdi. Tabi hepimiz biraz şaşırdık. Ama sonunda yayın devam etti" dedi.

Telefonla olay anını anlatan sunucu Fevzi Demirağ ise Karaca'nın, programın başından beri sinirli olduğunu belirterek, kendisinin boğazına sarılacağına başlangıçta hiç ihtimal vermediğini söyledi.

Daha sonra iyice sinirlenen Karaca'nın ayağa kalktığını belirten Demirağ, "Aniden boğazıma sarıldı. Şaşırmadım dersem yalan olur. Kısa bir şaşkınlığın ardından yayına devam ettim" dedi.