Hayrettin Hacısalihoğlu: "Umar için 3 milyon Dolar'a razıyım"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



TRABZONSPOR Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Osmanlıspor’un 23 yaşındaki oyuncusu Umar Aminu için 3 milyon Dolar’lık bonservis bedeline razı olduğunu belirtti.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, sosyal medyadan bir taraftarın \"Osmanlıspor’un futbolcusu Umar’ı bonservissiz kaçırmayalım. Sonra çok ahlanıp vahlanırız\" mesajına yönelik, \"Evet iyi futbolcu. Ama Umar’ı bırak bonservissiz almayı 3 milyon Dolar’a bile alabilirsen ben razıyım” yanıtını verdi.

2017-18 sezonunda Süper Lig’de 31 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncunun, Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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