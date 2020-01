Hayranlarının ellerine dokunduktan sonra temizleme jeli kullanan Robbie Williams'tan videolu mesaj

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Londra'daki bir yılbaşı konseri için sahneye çıkarken hayranlarının ellerine dokunduktan sonra el temizleme jeli kullanması nedeniyle başlayan tartışma karşısındaki sessizliğini bozdu.



BBC'nin geleneksel yılbaşı konseri için İngiltere'nin başkenti Londra'da sahneye çıkmadan önce Williams'ın hayranlarının ellerine dokunup yüzünü buruşturarak temizleme jeli sürdüğü anın fotoğrafı sosyal medyada bir hayli tartışıldı. Hatta Williams'ın bu görüntüsü internette yılın en çok paylaşılan ilk karelerinden biri oldu.

Robbie Williams touched audience members and then used anti-bac on his hands. Moment of 2017 so far. pic.twitter.com/l3CcsfeLeB