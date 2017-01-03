T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hayranlarının ellerine dokunduktan sonra temizleme jeli kullanan Robbie Williams'tan videolu mesaj

Robbie Williams, yılbaşı gecesi hayranlarının ellerine dokunduktan sonra yüzünü buruşturmuştu

03 Ocak 2017 20:17

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Londra'daki bir yılbaşı konseri için sahneye çıkarken hayranlarının ellerine dokunduktan sonra el temizleme jeli kullanması nedeniyle başlayan tartışma karşısındaki sessizliğini bozdu.

BBC'nin geleneksel yılbaşı konseri için İngiltere'nin başkenti Londra'da sahneye çıkmadan önce Williams'ın hayranlarının ellerine dokunup yüzünü buruşturarak temizleme jeli sürdüğü anın fotoğrafı sosyal medyada bir hayli tartışıldı. Hatta Williams'ın bu görüntüsü internette yılın en çok paylaşılan ilk karelerinden biri oldu. 

Williams da bu tartışmalara, Instagram'dan paylaşılan bir video ile esprili bir biçimde yanıt vermeyi tercih etti.

 

Regram from @aydafieldwilliams Wiping the slate clean for 2017 #instafun #instagood #cleanslate #familyfunday

Robbie Williams (@robbiewilliams) tarafından paylaşılan bir video ()

ETİKETLER

Robbie Williamsel temizlemejelyılbaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24