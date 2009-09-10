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Hayranlarına poposunu elletti

Sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Katy Perry bu kez konserde hayranlarına arkasını dönerek poposuna dokunmalarına izin verdi.

10 Eylül 2009 03:00

Sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Katy Perry bu kez konserde hayranlarına arkasını dönerek poposuna dokunmalarına izin verdi.

Sahne şovları, seksi kıyafetleri ve çılgın tavırlarıyla sürekli haber olmayı başaran Katy Perry, bu kez sınırı aştı gibi.
Geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşı Travis McCoy ile evliliğe ilk adımı atan ve nişanlanan güzel yıldız, durulur diyenlerin aksine iyice coştu.

Son konserine derin dekolteli ve mini şortlu bir kıyafetle çıkan Perry, seksiliğiyle nefesleri keserken, bir ara hayranlarını arkasını dönerek poposunu elletmesiyle ağızları açık bıraktı.
Bir anda poposunda onlarca el beliren Perry, hiçbir şey olmamış gibi şarkısına devam ederken, nişanlısının bu görüntülerin ardından ne yapacak büyük merak konusu oldu.

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