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Hayranları ünlü çiftin Viyana'da kaldıkları oteli bastı, görevliler polisten yardım istedi

Polis, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in kaldığı otein önüne barikat kurdu

02 Ocak 2016 22:54

Yılbaşını Avusturya'nın başkenti Viyana'da karşılayan Burak Özçivit ve sevgilisi Fahriye Evcen'in kaldıkları oteli tespit eden hayranları otele baskın düzenledi. Artan kalabalık karşısında tedirgin olan otel çalışanları polisi çağırırken, otelin önüne barikat kuran polis gitmemekte direten birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Viyana’ya gelen ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Instagram hesaplarından fotoğraf paylaşınca olanlar oldu. Fotoğrafın arka planından yerlerini tespit eden Avusturya’lı hayranları kaldıkları hotele akın etti. Viyana’da Stephansplatz Meydanı’nda kaldıkları hotelin önünde ikiliyi görmek için beklemeye başladılar. 

Yılın ilk günü Viyana sokaklarını dolaşan Burak ve Fahriye otele döndüklerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in kaldığı hotelin önünde toplanan kalabalık çiftin otele girmelerini engellemeye çalıştı. Otelin güvenliği eşliğinde otele kendilerini zor atan ikili burada da bekleyen hayranlarını karşılarında buldular. Odalarına zor çıkan ikili uçak saatlerini beklemeye başladı.

Gittikçe artan kalabalık karşısında paniğe kapılan otel görevlileri polisten yardım istemek zorunda kaldı. 10′dan fazla polis arabası ve ambulans otelin çevresini kuşatıp barikat kurdular. Otelin önünden ayrılmak istemeyen ikilinin hayranlarına müdahale eden polisler bazılarını gözaltına almak zorunda kaldı.

Kalabalığın azalmaması üzerine polisler ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in otelin arka kapısından çıkararak polis arabasıyla havalimanına götürdüler. Burak ve Fahriye’ye Viyana polisi uçağa binene kadar eşlik ettiler.

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