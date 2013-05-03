Hayranları sahneye oyuncak attı, Justin Bieber konsere ara verdi!

Dünyaca ünlü, gençlerin hayran olduğu pop yıldızı Justin Bieber konser sırasında sahneye atılan oyuncaklar nedeniyle sahneyi bir süreliğine terk etti.

Olaylı bir şekilde İstanbul'a gelen Justin Bieber hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İstanbul trafiği adeta felç oldu. Yaklaşık 30 bin Belieber'ın merakla beklediği konser dün gece gerçekleşti.

Bieber'in hayranları Belieber'lar konser alanına öğle saatlerinde akın etti. Binlerce hayranın erken saatlerde İTÜ Stadyumu'na doğru yola çıkması nedeniyle İstanbul'da trafik kilitlendi.

'Konser alanı kızlar matinesi oldu'

Justin Bieber konserine gelen hayranlarının çoğunluğunun kız olması dikkatlerden kaçmadı. Bir hayranı ise paylaştığı fotoğrafa 'Konser alanı tam bir kız matinesi oldu' notunu düştü.

Otelden dışarı çıkmadı

'Believe turnesi' kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi stadyumunda vereceği konser için özel uçağı ile dün 20.30'da İstanbul’a gelen dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, tüm gün kaldığı otelden dışarı çıkmadı.

Özel uçağından indikten sonra pasaport kontrole girmesi gereken ünlü yıldız, kontrolden korumaları eşliğinde kaçıp polisi peşinde koşturmuştu.

Bieber'ın Four Seasens Hotel'de kaldığı duyulunca, Beiberlar da otelin önünde toplandı. Bieber hayranları onu göremeyince gözyaşlarına boğuldu.

Bieber'ın Kanadalı bir gruba ait olan Four Seasons & Resorts'ü seçmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi stadyumundaki konser 2 saat gecikmeyle başladı.

Müthiş coşkunun yaşandığı konserde ilginç olaylar yaşandı. Konser sırasında sahneye atılan bir oyuncaklar nedeniyle Bieber sahneyi bir süreliğine terk etti.

Bieber bu durumun devam etmesi halinde sahneye çıkmayacağını dile getirdi. Bir süre kuliste bekleyen Bieber yeniden hayranlarının karşısına çıktı.