Hayranları dolandırılıyor

Almanya'daki bir dolandırıcılık girişimi son anda fark edildi. Mustafa Sandal'dan habersiz "sözde" Mustafa Sandal konseri düzenlemeye kalkan bazı uyanıkların girişimi, konser gününden önce ortaya çıkarıldı.



Almanya'daki gurbetçilerimiz büyük bir konser skandalıyla karşı karşıya kaldı. Oberhausen Turbinenhalle'de Mustafa Sandal konseri düzenleneceğini duyuran bazı uyanıklar, sokaklara yüzlerce afiş asıp 29 Euro'ya bu sahte organizasyonun biletlerini satmaya başladı. Sözde organizasyondan birkaç gün içinde haberdar olan sanatçı, sevenlerini "Benim böyle bir konserden haberim bile yok. Sakın oyuna gelmeyin" diye uyardı.





