Hayranları, Bergüzar Korel adına Afrika'da su kuyusu açtırdı

34 yaşına giren Bergüzar Korel için Universal Fan Club tarafından Afrika’da su kuyusu yaptırıldı.

Korel, su kuyusunun videosunu kişisel Instagram hesabından paylaştı. Ömür boyu kalacak olan bu anlamlı hediye karşısında sevilen oyuncu tüm fanlarına şu mesajı iletti:

"Doğum günü hediyesi olarak Bergüzar Korel ve hayranları adına Afrika'da su kuyusu açan Bergüzar Korel Universal Fan Club'a teşekkürler."