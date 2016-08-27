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Hayranları, Bergüzar Korel adına Afrika'da su kuyusu açtırdı

34 yaşına giren Korel'e sürpriz doğum günü hediyesi

29 Ağustos 2016 13:16

34 yaşına giren Bergüzar Korel için Universal Fan Club tarafından Afrika’da su kuyusu yaptırıldı.

Korel, su kuyusunun videosunu kişisel Instagram hesabından paylaştı. Ömür boyu kalacak olan bu anlamlı hediye karşısında sevilen oyuncu tüm fanlarına şu mesajı iletti:

"Doğum günü hediyesi olarak Bergüzar Korel ve hayranları adına Afrika'da su kuyusu açan Bergüzar Korel Universal Fan Club'a teşekkürler." 

 

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Bergüzar KorelhayranlarıAfrikakuyu açtırdı34 yaş
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