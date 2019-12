Hayranından 'Bond' müzesi

Britanya’da, 007 filmlerinde kullanılan özel tasarım otomobillerin ve aksesuarların sergileneceği bir James Bond Müzesi açıldı



Bir James Bond fanatiği olan 48 yaşındaki emekli Diş Hekimi Peter Nelson, son yirmi yılda topladığı Bond koleksiyonu için yüz binlerce sterlin harcadı. Britanya’nın kuzeybatısındaki Cumbria’da yaşayan fanatik, bu koleksiyonu oluşturabilmek için, yıllar boyunca binlerce kilometre yol katetti. Ve şimdi, Peter Nelson, aralarında ünlü Lotus otomobil ve orijinal altın silahın da olduğu muhteşem koleksiyonunu Cumbria’ya bağlı Keswick’teki Bond Müzesi’nde sergiliyor.



ABD’de dediler; atladım gittim



Bond filmlerinin 1996 yılında ölen prodüktörü Albert Romolo Brocolli’nin doğumunun 100. yılı münasebetiyle organize edilen etkinliklerin açılışı 5 Nisan Pazar günü yapıldı. Açılışta bir konuşma yapan Peter Nelson, müzenin kendi kategorisinde bir ilk olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Octopussy’nin orijinal ahtapotundan tutun, Altın Silahlı Adam’ın orijinal altın silahına dek hepsi bende. Diamonds Are Forever’ın iki teker üzerinde gerçekten akrobatik hareketler yapan Mustang’i de bende. New York’tan bir polis memuru aradı bir gün, ‘Araba bende’ dedi. Alım-satım işlemlerini bizzat yapmam gerektiği için atlayıp New York’a gittim, arabayı aldım.”



Karizmatik ve komik



Keswick Bond Müzesi’ndeki en önemli parçalardan biri de The Spy Who Loved Me’deki Lotus Esprit Turbo otomobil. Filmde, otomobilin dört tekerleği bir anda kayboluyor ve sualtında da gidebilmesi için yanlarında yüzgeçleri çıkan Lotus mükemmel bir denizaltıya dönüşüyordu. Müzenin gururla sunduğu diğer bir parça ise Golden Eye’daki T55 model Rus savaş tankı!

James Bond ile çok küçük yaşlarında okumaya başladığı Ian Fleming kitaplarıyla tanıştığını anlatan Peter Nelson, bu kitapların hayal dünyasını zenginleştirdiğini ifade ederek “Bond’un sofistike bir duruşu, karizması ve mizah duygusu vardı. Bir çocuğun hayattan tüm beklentisi de bunlardır zaten” dedi.