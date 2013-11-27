Lostprophets grubunun solisti: Hayranımın 11 aylık bebeğine tecavüz etmeye çalıştım!

Ünlü Lostprophets grubunun solisti Ian Watkins, mahkemede bir hayranının 11 aylık bebeğine tecavüz girişiminde bulunduğunu itiraf etti. Şarkıcının taşıdığı HIV virüsünü bebeklere geçirmek gibi bir 'misyonu' olduğunu söylediği iddia ediliyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre skandal gelişme Britanya'da yaşandı. Ünlü Lostprophets grubunun solisti Ian Watkins, mahkemede bir hayranının 11 aylık bebeğine tecavüz girişiminde bulunduğunu itiraf etti. Hakkında yaklaşık üç senedir süren ' çocuk pornocusu' iddiaları olan Watkins'in itirafı Ada'da şok etkisi yarattı. Şarkıcının itirafından sonra bir büyük skandal daha gün yüzüne çıktı. Yaklaşık dört sene boyunca Watkins hakkında şikayetlerin polise bildirildiği fakat herhangi bir soruşturma başlatılmadığı ortaya çıktı.

2010 yılında şarkıcıyla arkadaş olan bir hayranı, Ian'ın bilgisayarında çocuk pornografisi fotoğraflarına rastladı. hemen yetkililere haber veren kişinin ihbarı polis tarafından dikkate alınmadı. Aynı zamanda şarkıcının internette oluşturduğu çocuk pornosu içeriğine sahip hesap kırk binden fazla kişi tarafından görüntülense de yetkililer tarafından pas geçildi. Tutuklamadan önce bir hayranının paylaştığı bilgi ise adeta kan donduracak cinsten.

Mesajda şu ifadeler yer alıyor;

'Eski sevgilisi onu bir pedofil olduğu için polise şikayet etti. Cep telefonundan tecavüz ettiğini söylediği 5 yaşındaki bir kıza ait fotoğraflar gönderiyordu...'

Şarkıcının ayrıca HIV virüsü taşıdığını ve bunu bebeklere geçirmek gibi bir 'misyonu' olduğunu söylediği de iddialar arasında.

Ian Watkins hakkında suçlamaları kabul ederken içlerinde belki de en şoke edici olanı bir hayranının 11 aylık bebeğine tecavüz girişiminde bulunduğuydu. Watkins'in ayrıca başka bir hayranının da bebeğine tecavüz etmek için plan kurduğu da ortaya çıktı. Uzun bir süre hapiste kalacak gibi görünen şarkıcının tecavüz etmek istediği bebeklerin annelerinin de 'işbirliği' sebebiyle ceza almaları bekleniyor...

Lostprophets grubunun diğer üyeleri ise altı hafta önce Facebook'tan yayınladıkları bildiride dağıldıklarını açıklayarak 'Artık bu isim altında şarkı yapamayız' diyerek hayranlarından özür diledi.