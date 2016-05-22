Hayranı, şarkıcıyı 20 yerinden bıçakladı!

Japonya'da konser öncesinde bir hayranı tarafından bıçaklanan pop yıldızı Mayu Tomita'nın durumunun kritik olduğu açıklandı.

20 yaşındaki şarkıcının boynundan ve göğsünden 20'den fazla bıçak darbesi aldığı belirtildi.

Tomohiro Iwazaki adlı 27 yaşındaki saldırgan sahnede gözaltına alındı.

Iwazaki, gönderdiği hediyeyi reddettiği için Tomita'ya öfkelendiğini söyledi.

Şarkıcının geçen ay Iwazaki hakkında polise şikayette bulunduğu belirtiliyor.

Japon polisine göre, Tomita Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarındaki "saplantılı" mesajlarından sonra şikayette bulundu.

Iwazaki, ifadesinde Tomita'ya hediyesini sorduğunu söyledi ve "Doğru dürüst cevap vermeyince kendimi kaybettim" dedi.

2014'te Japon AKB58 grubunun iki kız üyesi testereli bir adamın saldırısına uğramıştı.