'Hayran'ı, Hadise'nin oturduğu siteye girmeye çalışırken yakalandı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin İstinye'de siteye girmeye çalışan bir 'hayranı' yakalandı. Karakola giderek şikâyetçi olan Hadise'nin olaydan çok korktuğu için kendisine bir koruma tuttuğu öne sürüldü. Ayrıca ünlü şarkıcının evini dğeiştirme kararı aldığı aktarıldı.

Şikâyetçi oldu

Sabah'ta yer alan habere göre Hadise'nin bir 'hayranı', geçen günlerde sanatçının oturduğu siteye girmeye çalıştı. İstinye'deki lüks siteye gizlice girmeye çalışırken son anda yakalanan kişi, ortalığı ayağa kaldırdı. Büyük korku yaşayan Hadise, şikayetçi olunca taraflar karakola gitti.

Evini değiştiriyor

'Hayran', güvenlik tarafından polise teslim edildi. Çok korkan Hadise'nin şoka girdiği öğrenildi. Evini değiştirme kararı alan sanatçı, ilk iş olarak, kendisine her yerde eşlik edecek bir koruma tuttuğu ifade ediliyor.



Daha önce de fanatikleriyle başı derde giren pek çok ünlü oldu. Ebru Gündeş'in hayranı Mustafa Topçu, sanatçının Korukent sitesindeki ofisini basmış, iki kişiyi rehin almıştı. Hande Yener'in evine girmeye çalışan Recep G. isimli kişi de son anda yakalanmıştı.