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Hayko niye yumruk attı?

Hayko Cepkin, İzmir'de bir barda kendisini dinlemeye gelen bir seyirciyi neden yumrukladığını anlattı...

26 Kasım 2010 02:00

T24 - Rock müziğin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin, İzmir'de bir barda kendisini dinlemeye gelen bir seyirciyi neden yumrukladığını anlattı.

Rock müziğin sıra dışı ismi Hayko Cepkin, İzmir'de bir barda kendisini dinlemeye gelen bir seyirciyi dövdü. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:

Telefona kaydedilen görüntüler internette servise konulunca, Hayko Cepkin'i birine yumruk atarken görmek hayranlarını şaşırttı ve üzdü.

Cepkin şunları söyledi: 

“Sahneye çıktığımda önde protokol tadında oturan bir grup gördüm, bizim konserlerimizde çok alışkın olduğumuz bir durum değil. Önce seyirciyi rahatsız ettiler neden dans edip, poga yapıyorsunuz diye. Sonra da bana, sahneye bulaşmaya başladılar. Dudaklarını okuyabiliyordum. 

Kimseye durduk yerde birşey yapacak bir durumumuz yok. Böyle bir olay şimdiye kadar hiç olmadı. 

İnternette, YouTube’da adımız, ırkımız üzerinden ne anamız ne bacımız kaldı. Aynı şeyleri sahnede konser vermeye gelmiş birinin gözünün içine baka baka, hem seyircilere hem kendisine karşı bu tavırla davranan birine... kusura bakmayın insanın da sabır taşı var” 


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