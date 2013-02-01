Hayko Cepkin'e 11 bin lira tekme cezası

Rockçı Hayko Cepkin, 2007 yılında Nişantaşı'nda trafikte tartıştığı Kazım Karahan’ın ayağını kırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 11 bin TL tazminat ödeyecek.



Ünlü rock şarkıcısı Hayko Cepkin'i mahkemelik eden olay, 6 Ağustos 2007 günü yaşandı. Nişantaşı Valikonağı Caddesi'nde sıkışan trafikte kalan Hayko Cepkin ile önünde bulunan taksiden inen Kazım Karahan arasında tartışma yaşandı.

Ankara’da yaşayan Karahan, yaklaşık bir ay sonra mahkemeye başvurarak motosiklet sürücüsü Cepkin’in olay günü ineceği yerin müsait olmadığını söyleyerek hem kendisine hem de taksi şoförüne küfrettiğini, uyarması üzerine ise kavga çıktığını anlattı.



'Tekmesini tuttum, düştü'



Karahan, Cepkin’in tekme atarak bacağını kırdığını, diz bağlarını kopardığını belirterek hem cezalandırılmasını hem de 45 bin TL tazminat istedi.

Cepkin de, “Kendisi motosikletime dokundu ve düştü. Aramızda tartışma çıktı. Bu sırada tekme attı. Tekmesini tuttum, düştü” sözleriyle kendisini savunup, 10 bin TL’lik karşı tazminat davası açtı.

Mahkeme, Cepkin'in Karahan'a 10 bin TL maddi, 1000 TL manevi tazminat ödemesine mahkum etti.