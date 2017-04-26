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Kültür-Sanat

Hayko Cepkin'den Beşiktaş marşı

Hayko Cepkin, yeniden düzenlediği Beşiktaş marşından küçük bir bölümü takipçileriyle paylaştı

26 Nisan 2017 22:11

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Hayko Cepkin, Beşiktaş’ın marşını yeniden düzenliyor.

Ünlü sanatçı, Beşiktaş’ın şampiyonluğu için yaptığı yeni şeklini verdiği marşın küçük bir bölümünü Instagram hesabından paylaştı.

Hayko Cepkin paylaştığı videonun yanına “Üzerinde çalışmakta olduğum Beşiktaş marşımızdan küçük bir demo parçası paylaşıyorum. Yakında ana hatları ile tüm kayıt bitecek. Sanmayın ki oturuyoruz, yakışanı yapmak için çalışıyoruz .)” notunu yazdı.

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