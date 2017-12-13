Hayko Cepkin'den Aleyna Tilki'ye: Dayanılır gibi değil lan!

Aleyna Tilki, önceki gece bir ödül töreninde, Lady Gaga’nın ‘Applause’ şarkısını ve ‘Allı Turnam’ adlı türküyü seslendirdi. Hayko Cepkin genç şarkıcının sahnede olduğu sırada Twitter’dan “Dayanılır gibi değil lan. Ses şimdiden çatlamış. eğitim şart” mesajını yayınladı.

Tilki ise Hayko Cepkin’in yorumuna “Ben seviyorum onu. Tavsiye ver dinlerim Hayko abi. Ama keşke sahneye iğneyle ve bir torba ilaçla hasta çıktığımı bilmeden yorum yapmasaydınız” şeklinde karşılık verdi.

Bu sözler üzerine bir açıklama yazan ve hastalığın bir bahane olmadığının altını çizen Cepkin şu ifadelere yer verdi: “Umarım kendi kulvarında başarılı deneyimler ile üreterek yaşını alırsın.”