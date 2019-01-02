Hayko Cepkin vergi rekortmenleri listesinde

Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, Aydın genelinde en çok vergi ödeyen 20'inci isim oldu.

Aydın genelinde en fazla yıllık gelir vergisi beyan eden 100 mükellefin yer aldığı liste, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından açıklandı.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Birkaç yıl önce İstanbul’dan bunaldığı gerekçesiyle Kuşadası’na yerleşen ve çalışmalarını Kuşadası Vergi Dairesi üyesi olarak yürüten Hayko Cepkin, 437 bin 683 lira gelir vergisi ödeyerek, Aydın genelinde en çok vergi ödeyen 20’nci isim oldu.



Geçen yıl da aynı listede yer alan Cepkin, "Aydın bölgesinin sayılı önemli isimlerinin arasında vergi rekortmeni olarak adımın geçmesi gurur verici” dedi.