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Kültür-Sanat

Hayko Cepkin: Sahne performanslarımızdan kaynaklı bizimle aynı günde sahne almak istemeyen gruplar oldu

"Lütfen herkes kendi sahnesi ve performansı ile ilgilensin"

08 Ekim 2018 23:38

Zeytinli Rock Festivali’nde sahneye paraşütle atlamasıyla dikkat çeken rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, festivallerdeki sahne şovları nedeniyle bazı müzik gruplarının kendileri ile aynı gün sahne almak istemediğini söyledi.

“Özen ile hazırlanmış, beyin patlatılmış, emek verilmiş, her sahneye farklı sunumlar ile marine edilmiş sahne performanslarımızdan kaynaklı, bizim ile aynı günde sahne almayı arzu etmediklerini dile getiren gruplar olduğu konusunda duyumlar aldık” ifadesini kullanan Hayko Cepkin söz konusu müzisyenlere “Bakınız ricamızdır. Lütfen herkes kendi sahnesi ve performansı ile ilgilensin. Kem göz ile bakılmasın” diye seslendi.

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