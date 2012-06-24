Hayko Cepkin konseri gürültü nedeniyle yarıda kesildi

Antalya'da önceki gece konser veren Hayko Cepkin'in, Valiliğin 'gürültü genelgesi' gerekçe gösterilerek gece yarısı polisler tarafından sahneden indirilmesi, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden protesto edildi.



Konyaaltı Beachpark'ta 22 Haziran gecesi sahneye çıkan Hayko Cepkin'in konseri, gece yarısı polis tarafından yarıda kesildi.

Antalya Valiliği'nin, ertesi gün yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) nedeniyle, sınav günleri gece yarısından sınav bitiş saatine kadar yüksek sesli müzik yayınının yasaklanmasını emrettiği genelgeyi gösteren polis, konserin sonlandırılmasını istedi. Hayko Cepkin'in sahneye geç çıkması nedeniyle konserin yarım saat daha sürmesi gerektiğini belirten organizasyon yetkilileri, polisi ikna edemedi. Konserin sonlandığının duyurulması üzerine şarkıcının hayranları büyük tepki gösterdi. Organizasyon yetkilileri ile polis arasında geçen diyaloğa kulak misafiri olan bazı kişiler 'Valilik' kelimesini duyduktan sonra 'Vali konseri yarıda kestiriyor' söylentisi çıkardı.



Eleştirilere twitter üzerinden yanıt



Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden kendisine yönelik eleştiriler üzerine Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, kişisel hesabından açıklama yaptı. 'Sayın Valim sizi kınıyorum', 'Sayın Vali sanatçı Hayko Cepkin'i sahneden indirdiğiniz, inmezse elektrikleri keseceğiniz söyleniyor, doğru mudur?' gibi mesajlar üzerine Vali Altıparmak, şu karşılığı verdi:

"Öncelikle yüzbinlerce ailenin ve gencin hayatı için dönüm noktası olan böyle bir günde konser düzenleyenleri kınıyorum. Sonra da konseri iptal edip 'Vali bey, sahneden indirin yoksa...' diye talimat verdi diyenleri kınıyorum. Antalya Valisi olarak böyle bir konserden haberim yok. Ve asla da öyle bir talimatım olmadı. Hayko'nun konserinden dahi haberim yok. Konuyu öğreneceğim. Haberdar olmadığım bir konserle ilgili, yazdığınız bu cümleleri hangi aileye ve eğitime borçlu olduğunuzu merak ettim?"