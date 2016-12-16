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Hayko Cepkin ile Davut Güloğlu arasındaki 'maymun' davasında son karar

7 yıldır süren dava Hayko Cepkin aleyhine sonuçlandı

16 Aralık 2016 15:14

Hayko Cepkin ile Davut Güloğlu arasındaki davada mahkeme son kararını verdi ve bu ifadeyi eleştiri sınırında kabul etti.

Davut Güloğlu, Hayko Cepkin'le ilgili "Maymuna benziyor" sözleri nedeniyle 15 bin liraz tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında mahkeme son kararını verdi ve bu ifadeyi eleştiri sınırları içinde kabul etti.

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre, bozma sonrası İstanbul 11 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, Hayko Cepkin'in açtığı davayı reddetti. Davut Güloğlu davayı kazandı ve 7 yıldır süren dava Hayko Cepkin aleyhine sonuçlanmış oldu.

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