Hayko Cepkin’den aşı kampanyasına destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı, “Kolları Sıvıyoruz” sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Hayko Cepkin’in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

“Kolları Sıvıyoruz” sloganıyla yürütülen kamu spotunda Hayko Cepkin, “Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız” dedi.