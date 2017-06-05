"Hayırsızada Sokak Köpeği Soykırımı'nı unutmuyoruz"

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 3 Haziran 1910’da onbinlerce köpeğin Hayırsızada’ya sürgün edilmesine ilişkin olarak “3 Haziran 1910, Hayırsızada Sokak Köpeği Sürgünü ve Soykırımı'nı unutmuyoruz, affetmiyoruz! Soykırımı unutma, unutturma!” açıklamasında bulundu.

HAKİM’in açıklaması şöyle:

Bugün 3 Haziran... Hayırsızada Sürgünü'nün, İstanbullu sokak köpeklerinin soykırımının yıl dönümü. 107 sene önce bugün, 80.000 İstanbullu sokak köpeği, sokaklardan zalimce toplanarak Hayırsızada'ya sürgün edildi ve burada açlığa, susuzluğa mahkûm edilerek öldürüldü.

Günümüz Türkiye'sinde ise, merkezî toplama kampları oluşturularak, katletmeye meyilli/donanımlı toplama ekipleri kurularak ve daha sistemli bir şekilde, devlet politikası hâlinde sokakların, kentlerin hayvansızlaştırıldığına büyük bir öfke ve üzüntü içerisinde her gün tanık oluyoruz. Yüzyıllardır bizimle hayatı paylaşan sokak hayvanları sokaklardan toplanarak bilinmeze gönderiliyor, öldürülüyor.

Coğrafyamızda ve tüm dünyada, hangi canlı türüne yönelik olursa olsun, soykırımlarla yüzleşilmediği sürece yeryüzüne barışın, adaletin geleceğini düşünmüyoruz. 1910'da bu sürgün ile başlayıp günümüzde daha "modern" bir şekilde sürdürülen soykırımda hayatını kaybeden tüm sokak köpeklerini ve bu vesileyle insanlığın keyfi, menfaati uğruna yüzyıllardır devam eden hayvan holokostunda hayatını kaybeden tüm hayvanları anıyoruz.