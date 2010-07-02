Hayırsız evladın yaptığını kaymakamlık düzeltti

T24 - Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Yukarı Kaşıkara beldesinde, babasından kalan evde annesini oturtmak istemediği iddia edilen kişiden açık arttırmada evi alan Kaymakamlık, evi onardıktan sonra ölene kadar yaşlı kadına tahsis edecek.



1995 yılında ölen eşinden kalan evde yaşayan 87 yaşındaki Emine Gürbüz, eşinin sağlığında oğluna devrettiği, bitişik parselde kendine ev yapan oğlu Süleyman Gürbüz (63) ile bahçedeki tuvaleti ortaklaşa kullanıyordu.



Yüzde 25'i kendisine, yüzde 75'i, iki kardeşi ve annesine hisseli olan, annesinin oturduğu evi de almak isteyen Süleyman Gürbüz, annesini evden çıkarabilmek için, ortaklaşa kullandıkları tuvaletin, annesinden tarafa olan bölümünü tel örgüyle çevirerek, annesinin tuvaleti kullanmasını engelledi.



Yaşlı kadının imdadına, denetleme ve incelemeler yapmak üzere beldeye gelen Yalvaç Kaymakamı Nevzat Taşdan yetişti. Emine Gürbüz, Taşdan'ın makam otomobilinin önüne geçerek, yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine yaşlı kadının evinin yanına Kaymakamlığın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir tuvalet yaptırıldı.



Kaymakamlık, kadına üç çocuğuyla birlikte kendisine miras kalan gayrimenkuldeki hisselerin tek elde toplanabilmesi amacıyla, “Ortaklığın giderilmesi” istemiyle dava açmasını önerdi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca ücreti ödenerek bir avukat tayin etti. Dava sonucunda mahkeme, Emine Gürbüz'ün oturduğu evde ortaklığın giderilmesine karar verdi ve ev ihaleyle satışa çıkarıldı. İhaleye, evin yüzde 25 hissesine de sahip olan, ancak hisselerin tamamını satın alarak, annesini evden çıkarmak isteyen Süleyman Gürbüz de girdi.



Ancak, Süleyman Gürbüz'ün karşısına Yalvaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çıktı. Vakıf adına ihaleye katılan görevli, en yüksek bedeli ödeyerek, Emine Gürbüz'ün yaşadığı evi satın aldı.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın, satın aldığı evi, onardıktan sonra ücretsiz olarak kullanması amacıyla ölene kadar yaşlı kadına tahsis edeceği bildirildi.





“İçimi yaktı”



Yalvaç Kaymakamı Nevzat Taşdan yaşlı kadının, “Kahvehanelerin tuvaletine gidiyorum. Bana bir tuvalet yaptırıver” diyerek kendisinden yardım istediğini söyledi.



Taşdan, “Oğlu tarafından bir annenin böyle muamele görmesi içimi yaktı. Hemen oğlu ile görüşmeye gittim. Bana annesinin, ölümünden önce babasına bakmadığını, bu nedenle annesine bakmayacağını söyledi. Evin babası tarafından kendisine verildiğini öne sürdü. Araştırdık, ev halen mirasçılar üzerindeydi. Hemen bir avukat tutarak izaleyi şuyu davası açtık. Evi onarıp Emine Gürbüz'e ölünceye kadar tahsis edeceğiz. Ondan sonra da bu ev SYDV adına bir nevi darülaceze gibi hizmet verecek” şeklinde konuştu.





“Anamı sevmiyor olabilirim ama...”



Süleyman Gürbüz de 15 yıl önce ölen babasına annesinin 40 yıl bakmadığını ileri sürdü. Gürbüz, “Anamı sevmiyor, kızıyor olabilirim ama sonuçta anadır. Bir gün bile karşısına çıkıp bir ağır söz söylemedim. Gözleri görmüyordu ben ameliyat ettirip yeniden görmesini sağladım. Kız kardeşimin söylediklerine kanarak, beni şikayet edip hapis yatırdı, yine de ağzımı açmadım. Vallahi de, billahi de ben anama tek bir fiske vurmadım, hepsi iftira” dedi.



Evin tamamen elinden gittiğini dile getiren Gürbüz, “Ben 50 bin liraya kadar artırırdım ama sonuçta bu para hayırsız kardeşlerime gidecek diye ihaleden çekildim. Kaymakamlık güle güle kullansın” dedi.





