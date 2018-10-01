Hayırsever lokantacı: Yolunuz düşerse ödersiniz

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir lokantanın camına asılı \'Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz\' yazısı, ilgi topladı. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara ücretsiz yemek ikram eden lokanta sahibi Gökhan Bilgiç (35), \"Fark ediyorum cebinde 3 lira çorba parası olmayan insanlar var. Bu zorlu zamanda, halkımıza destek olmak istiyoruz\" dedi.

Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi\'ndeki Bozan Çorbacısı adlı lokantanın sahibi Gökhan Bilgiç, uzun süre Rusya\'da kaldığını söyledi. Lokantasına gelen müşterilerin çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğunu belirten Gökhan Bilgiç, iş yeri camına astığı \'Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler özellikle siz hiç çekinmeyin, bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edin. Bizden yana helaldir\' yazısının özellikle sosyal medyada büyük ilgili topladığını söyledi. Evli ve 2 çocuk babası Bilgiç şöyle konuştu:

\"Burası semt olarak öğrenci semti. Burada her türlü insan var. Eskişehir halkı da geziyor, öğrenci de geziyor. Kendi açımdan söyleyeyim, fark ediyorum; cebinde 3 lira çorba parası olmayan insanlar var. İsteyeni var, isteyemeyeni var. Herkesin kendi dertlerinden dolayı etrafına bakıp da onları görecek durumu da yok ya da görmek istemiyor diyelim. Ben de dedim ki kendi kendime, arkadaşlarla istişare de ettik, nasıl olur, derken, dedik ki bizim amel defterimize, sevap hanemize yazılsın, hem dualarını alalım hem de insanlara bir sosyal mesaj olur diye bu yazıyı yazdık.\"

Halkın kendisine destek verdiğini belirten Gökhan Bilgiç, \"Sağ olsun, Allah razı olsun halk da çok güzel destek veriyor. Sırf benimle kalan bir şey değil bu. Eskişehir dışından buraya gelenler, bu yazıyı gördükten sonra bir çorba içip 2 çorba parası bırakanlar, \'Şu parayı kasada tut, gelene gidene yedir\' diyorlar. Genelde üniversite öğrencileri geliyor. Sonuçta burası öğrenci semti. Yerel halk genelde hafta sonları geziyor. Tabii biz ayrım yapmıyoruz. Herkes gelebilir. Yemeklerimiz ucuz. İnsanlar artık önce cebine bakıyor. Seçici olmak zorunda kalıyor. Biz lezzet kalitemizi ön planda tutup hem de insanların alım gücünü düşünerek bu şekilde menüler yaptık. Fiyatlarımız da ucuz. İnşallah bu zorlu zamanda, bu fiyatlarla halkımıza destek olmak istiyoruz. Olursak da ne mutlu. 24 saat açığız; çorba, sulu yemek, kavurma şeklinde hizmet vermekteyiz\" dedi.



FOTOĞRAFLI