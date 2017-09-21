Hayırsever işadamı, Tunceli'ye okul yaptıracak

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İSTANBUL\'da yaşayan Tuncelili işadamı Ali Büyükdağ, 2 yıl önce genç yaşta trafik kazasında kaybettiği kardeşi Latif Büyükdağ adına Tunceli\'de okul yaptırmak için Vali Tuncay Sonel ile protokol imzaladı.

Valilik makamında düzenlenen protokol imza törenine, Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, işadamı Ali Büyükdağ, Tuncelili bilim adamı ve Berlin Teknik Üniversitesi\'nde görevli Prof. Dr. Şahin Albayrak, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Batur katıldı.

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Vali Sonel, hayırsever işadamının yapacağı 8 derslikli ilköğretim okulunun bir yıl içinde bitirileceğini belirterek, \"İlimiz merkez Alibaba Mahallesi\'nde mülkiyeti maliye hazinesine ait, Milli Eğitim Bakanlığı\'na tahsisli arsa üzerine, Tuncelili hayırsever işadamımız Ali Büyükdağ kardeşimiz eğitime yüzde 100 destek projesi kapsamında yapılacak olan 8 derslikli binanın yapım masraflarını üstlenmiştir. Bu istek hayırsever işadamımız tarafından gelmiştir. Tunceli eğitimde bir marka, kardeşiniz merhum Latif Büyükdağ adına, ilimizde yapılacak olan bu yatırım, bizim için de çok önemli. Yapılacak olan bu okul için burada bulunan katılımcıların huzurunda size teşekkür ederim. Allah razı olsun, eğitime yapılacak yatırım çok önemli, bu okulun ilimize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum\" dedi.

Hayırsever işadamı Ali Büyükdağ da, her şeyi devletten beklemenin yanlış olduğunu belirterek, \"Değerli valimize çok teşekkür ederim. Bizleri doğduğumuz bu topraklara bir okul yapmamıza vesile oldu. Dersimli olarak bu topraklara borcumuz var, borcumuzu ödüyoruz. Trafik Kazasında hayatını kaybeden kardeşim Latif Büyükdağ adına yapacağımız bu okulun ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Amacım hem kardeşimin ismini yaşatmak, hem de Tunceli\'nin Türkiye\'de marka olmuş eğitim başarısına katkı sunmaktır. İnşaat en kısa sürede başlayacak ve okulun en kısa sürede bitmesi için bütün çabalar gösterilecektir\" diye konuştu.

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