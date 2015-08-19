T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Hayırsever Batman' trafik kazasında can verdi

Leonard B. Robinson Pazar günü bir benzin istasyonunda araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

19 Ağustos 2015 00:31

Batman kostümüyle uzun yıllardır ölümcül hastalıklarla boğuşan çocukları ziyaret edip onlara moral veren Maryland’li 51 yaşındaki iş adamı Leonard B. Robinson Pazar günü bir benzin istasyonunda araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre,hayırsever Batman gerçek hayatta Baltimore’lu üç çocuk sahibi 51 yaşındaki iş adamı Leonard B. Robinson'du. Yıllardır hastane, okul ve yardım etkinliklerini Kara Şovalye kostümüyle ziyaret eden Robinson, kanser gibi ölümcül hastalıklarla mücadele eden çocukları ziyaret edip onlara moral vermenin yanında finansal destek için de etkinlikler düzenliyordu. Robinson, Batman olarak şimdiye kadar binlerce dolarlık hediyeler, kitaplar ve imzalı fotoğrafları Batman kimliğiyle çocuklara dağıtmıştı.

Eyalet polisinin açıklamasına göre Robinson kaza sırasında motor arızası yapan aracının kaputunun altına bakmak için bir benzin istasyonunun önünde yolun kenarına çekmiş ve yolcu tarafına geçmişken, sol şeritten gelen bir Toyota Camry’nin çarpması sonucunda olay yerinde can verdi.

Camry’nin sürücüsü kazada yara almazken, sürücü hakkında cezai bir işlem de yapılmadı.
 

Robinson, 2012 yılında MedStar Georgetown Üniversitesi Hastanesi’ni ziyaret etmek için yoldayken plakası olmadığı için polis tarafından durdurulmuş ancak polislerin kendisini etkinliğe geç kalmaması için ceza yazmadan devam etmesine izin vermeleri ve bu anların videosu fenomen olmuştu. Video youtube’da 940.000 kez izlenmişti.

Yıllar önce oğlu için Batman kılığına giren Robinson sonrasında kurduğu temizlikşirketinden elde ettiği büyük geliri hasta çocukların moral bulabilmeleri ve sağlıklarına kavuşabilmeleri için kullanmaya karar vermişti.

ETİKETLER

hayırsever batmantrafik kazasıçocuklarhabercan verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24