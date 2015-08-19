'Hayırsever Batman' trafik kazasında can verdi

Batman kostümüyle uzun yıllardır ölümcül hastalıklarla boğuşan çocukları ziyaret edip onlara moral veren Maryland’li 51 yaşındaki iş adamı Leonard B. Robinson Pazar günü bir benzin istasyonunda araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre,hayırsever Batman gerçek hayatta Baltimore’lu üç çocuk sahibi 51 yaşındaki iş adamı Leonard B. Robinson'du. Yıllardır hastane, okul ve yardım etkinliklerini Kara Şovalye kostümüyle ziyaret eden Robinson, kanser gibi ölümcül hastalıklarla mücadele eden çocukları ziyaret edip onlara moral vermenin yanında finansal destek için de etkinlikler düzenliyordu. Robinson, Batman olarak şimdiye kadar binlerce dolarlık hediyeler, kitaplar ve imzalı fotoğrafları Batman kimliğiyle çocuklara dağıtmıştı.

Eyalet polisinin açıklamasına göre Robinson kaza sırasında motor arızası yapan aracının kaputunun altına bakmak için bir benzin istasyonunun önünde yolun kenarına çekmiş ve yolcu tarafına geçmişken, sol şeritten gelen bir Toyota Camry’nin çarpması sonucunda olay yerinde can verdi.

Camry’nin sürücüsü kazada yara almazken, sürücü hakkında cezai bir işlem de yapılmadı.



Robinson, 2012 yılında MedStar Georgetown Üniversitesi Hastanesi’ni ziyaret etmek için yoldayken plakası olmadığı için polis tarafından durdurulmuş ancak polislerin kendisini etkinliğe geç kalmaması için ceza yazmadan devam etmesine izin vermeleri ve bu anların videosu fenomen olmuştu. Video youtube’da 940.000 kez izlenmişti.

Yıllar önce oğlu için Batman kılığına giren Robinson sonrasında kurduğu temizlikşirketinden elde ettiği büyük geliri hasta çocukların moral bulabilmeleri ve sağlıklarına kavuşabilmeleri için kullanmaya karar vermişti.