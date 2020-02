"Hayırlı olsun, AK Parti - MHP yerel seçim iş birliği bugün yeniden kuruluyor"

Star yazarı Ersoy Dede, yerel seçimde dağıldığı söylenen Cumhur İttifakı'nın bugün yeniden kurulacağını söyledi. Dede, "Öyle anlaşılıyor ki, iki parti, başta İstanbul Büyükşehir olmak üzere kilit bir kaç bölgede ortak aday gösterecek" dedi.

Dede'nin Star'da "İstanbul’da AK Parti - MHP İttifakı" başlığıyla (21 Kasım 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Yöntemde yaşanan zorlanma sebebiyle rafa kaldırılan AK Parti - MHP yerel seçim işbirliği bugün yeniden kuruluyor.. Hayırlı olsun.. Öyle anlaşılıyor ki, iki parti, başta İstanbul Büyükşehir olmak üzere kilit bir kaç bölgede ortak aday gösterecek.. AK Parti’nin İstanbul adayı olağanüstü bir şey olmazsa Binali Yıldırım gibi görünüyor.. Başta Sayın Bahçeli olmak üzere MHP’nin Binali Bey’e her dönemde olumlu yaklaştığını söylemeye gerek yok.. Seçmen nazarında ise her yönüyle algısı pozitif.. Ayrıca İstanbul’un; gemisinden trenine, köprüsünden yoluna her santimetrekaresinde Binali Bey’in imzası var.. Yarış burada başlamadan bitmiş demektir.. Diğer kentlere gelince.. Mersin, Adana, Manisa, Balıkesir, Antalya ve daha da önemlisi Ankara ve İzmir’e hangi parti hangi isimle gidecek, bu haftasonuna kadar bunları göreceğiz.. Özellikle Ankara ve İzmir’de büyük sürpriz yaşanabilir, hazır olmak lazım..