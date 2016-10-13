“Hayırdır abi bu kez kimi alacağız” diyen muhtar da ‘FETÖ’den gözaltında!

Konya’da, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Polisin, zaman zaman mahalle muhtarları eşliğinde gittiği evlerde gözaltı işlemi yapmasını hatırlayıp kapısında polisleri görünce “Hayırdır ağabey bu kez kimi gözaltına alacağız” diyen Binkonut Mahallesi Muhtarı Fatih K. da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

DHA'nın haberine göre, örgütün ‘ByLock’ adlı haberleşme programını kırmızı listesinde yer alarak kullandığı iddia edilen aralarında daha önce açığa alınan hakim ile üniversite öğrencisi, örgütün ‘ev ablası’ ve esnafın da bulunduğu 47 kişi hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Polis tarafından daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 kişiden 24’ü gözaltına alındı. 23 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.